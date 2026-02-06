В сети пишут, что экс-глава ГПСУ Сергей Дейнеко выехал за границу: правда ли это

Бывшего главу ГПСУ Сергея Дейнека подозревают в систематическом взяточничестве. Днем 6 февраля в сети начали писать о том, что бывший чиновник выехал из Украины.

В частности, такую информацию в телеграмм-канале распространил экс-нардеп Игорь Мосийчук. В комментарии 24 Канала представитель ГПСУ Андрей Демченко опроверг сообщения в сети.

Смотрите также От боев на Луганщине до контрабанды и "крышевания": кто такой Сергей Дейнеко – экс-глава ГПСУ

Правда ли Сергей Дейнеко выехал за границу?

Сегодня отдельные информационные ресурсы распространили информацию, что Дейнеко покинул территорию Украины. Это не соответствует действительности,

– подчеркнул Демченко.

К слову, Игорь Мосийчук в 12:05 сообщил, что экс-глава ГПСУ выехал из Украины через пограничный пункт "Лужанка" на Закарпатье. Впрочем, меньше чем за час экс-нардеп удалил пост и опубликовал обращение, в котором опроверг предыдущие утверждения. По словам Мосийчука, за границу выехал тезка бывшего главы ГПСУ. Сам Сергей Дейнеко находится в Киеве.

Пост о побеге Дейнеко, который потом был удален / Скриншот, предоставленный представителем ГПСУ

Кроме того, генерал-лейтенант Сергей Дейнеко уволен с военной службы приказом от 2 февраля. Точную причину не раскрывают.

Демченко уточнил, что разглашать медицинскую информацию запрещает законодательство. В то же время для того, чтобы избежать спекуляций на эту тему, представитель ГПСУ рассказал, что во время военной службы Сергей Дейнеко имел ранения, в том числе и тяжелое минно-взрывное. Последствия ранений имели неоднократные операционные вмешательства, а также и отдаленные последствия.

Стоит заметить, что информация об увольнении Дейнеко с военной службы появилась еще в конце января. Тогда в ГПСУ ее опровергли.

Что этому предшествовало?