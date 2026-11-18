Генерал-майор СБУ Сергей Дука подверг критике работу антикоррупционных органов. Он заявил, что обнародование ими видеоматериалов может быть способом давления на украинские власти в ходе международных переговоров.

Сергей Дука выдвинул соответствующие обвинения в ходе заседания парламентской временной следственной комиссии. Он назвал публикацию материалов НАБУ и САП "медийной пиар-кампанией".

Почему Дука обвинил НАБУ и САП?

По словам генерал-майора СБУ, антикоррупционные органы обнародуют видеоматериалы именно тогда, когда украинское политическое руководство находится за рубежом на международных переговорах.

Дука считает, что такие публикации могут использоваться для давления на представителей украинской власти. В то же время доказательств преднамеренной координации публикаций с международными поездками он в приведенном заявлении не представил.

Генерал также выразил недовольство разглашением информации о сотрудниках СБУ, в частности списков лиц, которые, по его словам, стали доступны общественности.

А вот у меня вопрос к нашим СМИ, а также к ВАКСу, САП и НАБУ: почему вы обнародовали списки лиц, сотрудников СБУ, а теперь этим сотрудникам звонят журналисты и задают неудобные вопросы? Почему это делать? У нас же военное время,

– заявил Дука.

Кроме того, он отметил, что хотел бы лично задать вопросы руководителю НАБУ Семену Кривоносу и главе САП Александру Клименко. По словам Дуки, обоих чиновников на заседании не было.

Что известно о деле против Сергея Дуки?

Сам Сергей Дука является фигурантом уголовного производства, которое расследуют НАБУ и САП. Его подозревают в участии в преступной организации в рамках дела "Карфаген".

Генерал-майор СБУ отрицает свою вину.

Во время заседания он также прокомментировал вопрос о внесении залога в размере 65 миллионов гривен. По его словам, никто не заставлял сотрудников СБУ собирать деньги для его внесения.

Стоит отметить, что подозрение не означает доказательства вины. Окончательное решение по делу должен принять суд.

Что известно о залоге и освобождении Дуки?

13 ноября за Сергея Дуку внесли полную сумму залога – 65 миллионов гривен. Средства поступили более чем 1600 отдельными платежами, после чего генерал вышел из СИЗО.

Ранее журналисты сообщали о " возможен принудительный сбор " денег среди сотрудников СБУ. В то же время адвокат Дуки утверждал, что сотрудники спецслужбы перечисляли средства добровольно.