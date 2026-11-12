За генерала СБУ Сергея Дуку уже внесли почти весь залог: сколько еще осталось собрать

По состоянию на утро 12 ноября за генерала СБУ Сергея Дуку было внесено 59,8 миллиона гривен из установленного судом залога в размере 65 миллионов. Деньги поступили в Высший антикоррупционный суд 1450 отдельными платежами.

Об этом сообщает NV со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Сколько еще нужно собрать на залог для Дуки?

Скорость поступления средств свидетельствует о том, что генерал может выйти на свободу уже в ближайшие дни. Только в промежутке между вечером 11 ноября и утром 12 ноября на счет суда поступило еще 2,9 миллиона гривен.

На данный момент для полной оплаты залога не хватает чуть более 5 миллионов гривен. Накануне вечером общая сумма взносов составляла 56,9 миллиона гривен.

Ранее прокурор САП Николай Карась рассказывал "Радио Свобода", что по состоянию на 10 ноября за бывшего первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ поступило 44 миллиона гривен от 1113 плательщиков. По его словам, люди перечисляли разные суммы – от 10–20 тысяч до 100–150 тысяч гривен.

Что известно о деле Сергея Дуки?

Меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 65 миллионов гривен ВАКС назначил Сергею Дуке поздно вечером 6 ноября. Уже на следующий день среди сотрудников Службы безопасности начали распространяться призывы скинуться на залог с указанием банковских реквизитов суда и номера дела.

Дуку подозревают в причастности к преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген". По версии следствия, ее участники обеспечивали коррупционное прикрытие мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

Ранее также сообщалось, что среди сотрудников СБУ распространялись сообщения с призывом присоединиться к сбору средств на залог генерала. В то же время адвокат Дуки заявлял, что участие в сборе добровольное.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении наркосиндиката с российским следом, действовавшего под прикрытием должностных лиц СБУ и Нацполиции. Участников группировки подозревают в организации мошеннических колл-центров, торговле наркотиками, производстве контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

В тот же день детективы задержали Сергея Дуку, должностных лиц Нацполиции Владимира Ценова и Александра Демьянчука, а также основателя боксерского клуба Виталия Рыбалко. По данным следствия, во время обыска генерал СБУ и его вооруженная охрана оказали сопротивление, а сам чиновник два часа уничтожал топором телефоны с доказательствами.