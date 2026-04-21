После покушения на "Флеша": почему российские "Шахеды" становятся все опаснее

Россияне пытались убить советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова. Управляемый реактивный "Шахед" попал в его дом, разрушив помещение "Флеша".

Это едва ли не первый подобный случай такого прицельного использования "Шахедов". В такой тактике есть немало новых угроз, рассказал 24 Каналу военный обозреватель Василий Пехньо.

Смотрите также Украинские пилоты БпЛА уничтожают российские цели на расстоянии 500 километров, – FT

Какая главная угроза от "Шахедов"?

Россияне фактически использовали дроны для того, чтобы "поймать" конкретного человека.

"Суммарно по Сергею летело четыре "Шахеда", два из них сбили, но еще двум удалось долететь. Управление этими бортами осуществляли напрямую с территории России. Сейчас такая угроза серьезно возрастает для всех: пятой частью всех дронов, которые выпускают по Украине, управляют из России с помощью mesh-связи", – отметил Василий Пехньо.

Справка. Mesh-сеть – система, которая позволяет управлять группой дронов в режиме онлайн, а также отслеживать состояние каждого дрона в группе и "делиться" им с другими беспилотниками. Фактически, каждый дрон с mesh-модемом является не просто передатчиком информации, но и ретранслятором, усилителем связи.

Для такой системы также нужны наземные точки управления.

К слову, Беларусь в последнее время не только обустраивает артиллерийские позиции на границе с Украиной, но и позволяет Москве использовать свою территорию для установки вышек с ретрансляторами. Именно они обеспечивают систему mesh-связи для российских "Шахедов".

Нам не надо драматизировать, думая, что дроны на управлении будут "охотиться" за каждым украинцем. Однако сейчас это становится оружием киллеров даже не будущего, а современности. Это дешево и просто,

– объяснил военный обозреватель.

Пехньо также отметил, что такая тенденция становится угрожающей и из-за определенной геймификации глоабльных противостояний. С технологической войной безопасных мест в мире не останется – догнать подобным дроном тебя могут где угодно.

Что известно о покушении на "Флеша"?