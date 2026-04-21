Новая система наведения через интернет позволяет управлять беспилотниками далеко от поля боя. Об этом сообщили в Financial Times.

На фоне усиления российских атак и недостатка ракет противовоздушной обороны в Украине беспилотники превратились в доступный и действенный инструмент.

Генеральный директор украинского производителя дронов Tenebris Богдан Вельма отметил, что хочет усовершенствовать работы БпЛА для того, чтобы пилоты могли уничтожать оккупантов, не "выходя за пределы рабочего стола".

Однако первое поколение БпЛА имело ограниченное время полета и работало на радиочастотах, что заставляло операторов находиться вблизи – и подвергаться опасности,

– отметили в издании.

Компания делает дроны, которыми можно управлять на очень большом расстоянии через защищенный интернет. Во время первого теста искусственный интеллект сам нашел вражеский дрон и навел на него удар.

В издании отметили, что массовое дистанционное управление БпЛА может частично закрыть недостаток военных и одновременно обезопасить операторов, которые сейчас работают у фронта.

