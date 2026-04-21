Нова система наведення через інтернет дозволяє керувати безпілотниками далеко від поля бою. Про це повідомили у Financial Times.

Як ЗСУ знищують окупантів на великій відстані?

На фоні посилення російських атак і нестачі ракет протиповітряної оборони в Україні безпілотники перетворилися на доступний і дієвий інструмент.

Генеральний директор українського виробника дронів Tenebris Богдан Вельма зазначив, що хоче вдосконалити роботи БпЛА для того, щоб пілоти могли знищувати окупантів, не "виходячи за межі робочого столу".

Однак перше покоління БпЛА мало обмежений час польоту й працювало на радіочастотах, що змушувало операторів перебувати поблизу і наражатися на небезпеку,

– зазначили у виданні.

Компанія робить дрони, якими можна керувати на дуже великій відстані через захищений інтернет. Під час першого тесту штучний інтелект сам знайшов ворожий дрон і навів на нього удар.

У виданні наголосили, що масове дистанційне керування БпЛА може частково закрити нестачу військових і водночас убезпечити операторів, які зараз працюють біля фронту.

