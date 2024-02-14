Эту должность Сергей Гайдай займет уже во второй раз. Ранее на должности председателя Мукачевского РГА он пробыл более 3 лет.

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Гайдай во второй раз стал председателем Мукачевской РГА

Представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что правительство согласовало увольнение Эдгара Токаря с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области. На место Токаря чиновники согласовали назначить Сергея Гайдая.

До этого назначения Сергей Гайдай с 2019 по 2023 годы занимал должность главы Луганской областной государственной администрации, которая после вторжения России и введения военного положения стала Луганской областной военной администрацией.

Кроме того, с 2015 по 2018 год Гайдай уже возглавлял Мукачевскую районную государственную администрацию. Он также был советником патронатной службы председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.

Кабмин согласовал другие кадровые решения

Кроме согласования о назначении Гайдая на пост глава Мукачевской РГА, Кабмин принял ряд других кадровых решений, о которых рассказал Тарас Мельничук.

В частности, было назначено:

Латинского Михаила Эдуардовича заместителем Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции;

Кравчук Лилию Витальевну заместителем Председателя Государственной службы Украины по делам детей.

Временно возложено исполнение обязанностей Председателя Государственной службы Украины по делам детей на Кравчук Лилию Витальевну.

В то же время была уволена:

Кашенец Светлана Васильевна с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины;

Токарчук Татьяну Васильевну с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины.

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