Эту должность Сергей Гайдай займет уже во второй раз. Ранее на должности председателя Мукачевского РГА он пробыл более 3 лет.
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Гайдай во второй раз стал председателем Мукачевской РГА
Представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что правительство согласовало увольнение Эдгара Токаря с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области. На место Токаря чиновники согласовали назначить Сергея Гайдая.
До этого назначения Сергей Гайдай с 2019 по 2023 годы занимал должность главы Луганской областной государственной администрации, которая после вторжения России и введения военного положения стала Луганской областной военной администрацией.
Кроме того, с 2015 по 2018 год Гайдай уже возглавлял Мукачевскую районную государственную администрацию. Он также был советником патронатной службы председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.
Кабмин согласовал другие кадровые решения
Кроме согласования о назначении Гайдая на пост глава Мукачевской РГА, Кабмин принял ряд других кадровых решений, о которых рассказал Тарас Мельничук.
В частности, было назначено:
- Латинского Михаила Эдуардовича заместителем Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции;
- Кравчук Лилию Витальевну заместителем Председателя Государственной службы Украины по делам детей.
- Временно возложено исполнение обязанностей Председателя Государственной службы Украины по делам детей на Кравчук Лилию Витальевну.
В то же время была уволена:
- Кашенец Светлана Васильевна с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины;
- Токарчук Татьяну Васильевну с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины.
Сергея Гайдая уволили из Луганской ОВА
- Кабинет Министров 14 марта согласовал увольнение Сергея Гайдая с должности председателя Луганской ОВА, Максима Марченко – председателя Одесской ОВА и Сергея Гамалия – председателя Хмельницкой ОВА. Уже на следующий день Владимир Зеленский подписал указы об увольнении.
- После увольнения Гайдай опубликовал обращение к жителям Луганской области, в котором поблагодарил всех своих коллег и граждан за проделанную работу. Он также отметил, что имел честь работать для Украины, имел честь работать для Луганской области.
- Кроме того, украинские СМИ сообщали, что Гайдая могут отправить послом в Казахстан. Тогда экс-глава Луганской ОВА ответил, что готов работать на другом направлении, если так определит президент.