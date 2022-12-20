Пожар вспыхнул в двухэтажном доме семьи в селе Озадовка Бердичевского района Житомирской области. 24 канал. По данным спасателей, причина пожара – стоящая в доме буржуйка.

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Военный погиб, вернувшись домой на Житомирщину

...(18 декабря – 24 канал) пошел в засветы наш собрат Сергей "Маэстро". Один из тех, кто создавал ПДМШ восемь лет назад. Он вот-вот должен был вернуться к нам на фронт, но судьба решила по-другому…
написали собратья погибшего военного.

Местное издание "РИО Бердичев" сообщило, что пожар в доме вспыхнул в 4 часа утра 18 декабря. Возгорание возникло из-за буржуйки, которую Сергей поставил накануне и вывел ее в камин.

Предварительно известно, что спавшая на втором этаже семья проснулась от сильного дыма.

Сотрудники ГСЧС рассказали, что:

  • женщина с сыном успела оставить задымленное здание, прыгнув с балкона на автомобиль;
  • мужчина бросился искать дочь, которую среди дыма не смогли найти;
  • погибших отца и дочь спасатели обнаружили в разных местах дома.

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Последнее интервью Сергея Гарбарчука: смотрите видео ПДМШ

Что известно о Сергее Гарбарчуке

  • Сергей Гарбарчук до 2014 года был успешным предпринимателем и имел хобби – пилотирование маленьких самолетов.
  • С 2014 года он начал волонтерить и стал участником Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова.
  • В последнем интервью режиссеру и документалистке Ларисе Артюгиной, военный рассказывал: "Я летаю, я частный пилот, и так уж случилось, что это ассоциируется у нас с фильмом "В бой идут одни старики". Именно поэтому мужчине дали позывной "Маэстро", как и у персонажа советского кино.
  • В разговоре Сергей рассказывал, что боевое крещение прошло в Дебальцево. Последний период времени работал в деоккупированном Лимане Донецкой области.
  • Собратья написали, что Сергей Гарбарчук планировал вернуться на фронт, однако уже не смог. В родном госпитале написали: "Ты так любил небо... Лети, лети высоко, свободная птица! И до встречи на небесах!".