Пожар вспыхнул в двухэтажном доме семьи в селе Озадовка Бердичевского района Житомирской области. 24 канал. По данным спасателей, причина пожара – стоящая в доме буржуйка.

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Военный погиб, вернувшись домой на Житомирщину

...(18 декабря – 24 канал) пошел в засветы наш собрат Сергей "Маэстро". Один из тех, кто создавал ПДМШ восемь лет назад. Он вот-вот должен был вернуться к нам на фронт, но судьба решила по-другому…

– написали собратья погибшего военного.

Местное издание "РИО Бердичев" сообщило, что пожар в доме вспыхнул в 4 часа утра 18 декабря. Возгорание возникло из-за буржуйки, которую Сергей поставил накануне и вывел ее в камин.

Предварительно известно, что спавшая на втором этаже семья проснулась от сильного дыма.

Сотрудники ГСЧС рассказали, что:

женщина с сыном успела оставить задымленное здание, прыгнув с балкона на автомобиль;

мужчина бросился искать дочь, которую среди дыма не смогли найти;

погибших отца и дочь спасатели обнаружили в разных местах дома.

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Редакция 24 канала искренне соболезнует родным, близким семьи и собратьям Сергея.

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