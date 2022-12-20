Пожежа спалахнула у двоповерховому домі родини в селі Озадівка Бердичівського району на Житомирщині, пише 24 канал. За даними рятувальників, причина пожежі – буржуйка, яка стояла в будинку.
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Військовий загинув, повернувшись додому на Житомирщину
...(18 грудня – 24 канал) пішов у засвіти наш побратим Сергій "Маестро". Один з тих, хто створював ПДМШ вісім років тому. Він от-от мав повернутись до нас на фронт, але доля вирішила по-іншому…
– написали побратими загиблого військового.
Місцеве видання "РІО Бердичів" повідомило, що пожежа в будинку спалахнула о 4 годині ранку 18 грудня. Загоряння виникло через буржуйку, яку Сергій поставив напередодні та вивів її в камін.
Попередньо відомо, що сім'я, яка спала на другому поверсі, прокинулась від сильного диму.
Співробітники ДСНС розповіли, що:
- жінка з сином встигла залишити задимлену будівлю, стрибнувши з балкону на автівку;
- чоловік кинувся шукати доньку, яку серед диму не змогли знайти;
- загиблих батька та доньку рятувальники знайшли в різних місцях будинку.
У пожежі на Житомирщині загинули батько з донькою
Останнє інтерв'ю Сергія Гарбарчука: дивіться відео ПДМШ
Що відомо про Сергія Гарбарчука
- Сергій Гарбарчук до 2014 року був успішним підприємцем та мав хобі – пілотування маленьких літаків.
- З 2014 року він почав волонтерити та став учасником Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова.
- У останньому інтерв'ю режисерці та документалістці Ларисі Артюгіній, військовий розповідав: "Я літаю, я приватний пілот, і так уже сталося, що це асоціюється у нас із фільмом "У бій ідуть одні старики". Саме тому чоловіку дали позивний "Маестро", як і в персонажа радянського кіно.
- У розмові Сергій розповідав, що бойове хрещення пройшов у Дебальцевому. Останній період часу працював у деокупованому Лимані на Донеччині.
- Побратими написали, що Сергій Гарбарчук планував повернутись на фронт, проте вже не зміг. У рідному шпиталі написали: "Ти так любив небо... Лети, лети високо, вільний пташе! І до зустрічі на небесах!".