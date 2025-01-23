Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".
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Что известно о возвращении Гнездилова на службу
В Бабушкинском районном суде Днепра состоялось подготовительное заседание по делу Гнездилова. Его адвокат подала ходатайство о возвращении военного в часть и освобождении его от уголовной ответственности. Сам Гнездилов заявил, что готов вернуться на службу.
Судья удовлетворила ходатайство об освобождении военного Сергея Гнездилова от уголовной ответственности после его публичного СЗЧ в 2024 году.
В течение трех дней он должен вернуться на службу и будет оператором БпЛА.