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Що відомо про повернення Гнезділова на службу

У Бабушкінському районному суді Дніпра відбулося підготовче засідання у справі Гнезділова. Його адвокатка подала клопотання про повернення військового до частини та звільнення його від кримінальної відповідальності. Сам Гнезділов заявив, що готовий повернутися на службу.

Суддя задовольнила клопотання про звільнення військового Сергія Гнезділова від кримінальної відповідальності після його публічного СЗЧ у 2024 році.

Впродовж трьох днів він має повернутися на службу та буде оператором БпЛА.

Нагадаємо, що 28 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше пішов у СЗЧ. Згідно із ним відкрите кримінальне провадження не заважає бійцю повернутися на службу.

Що відомо про справу Гнезділова