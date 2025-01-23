В течение следующих трех дней Гнездилов вернется на службу в Вооруженные Силы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

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Как Гнездилов прокомментировал свое освобождение из-под стражиС

Сергей Гнездилов подтвердил, что доволен решением суда.

Знаете, иногда у нас превращают что-либо в шоу и наблюдение. Выиграет или не выиграет. Если выиграет, мы скажем, что он красавчик, а если не выиграет, то система его сломала,

– отметил военный.

Он отметил, что его главной целью было привлечь внимание к этой проблеме. По мнению Гнездилова, эта цель выполнена. Военный отметил, что не видит никакого смысла становиться мучеником в глазах украинского общества.

"Я считаю, что каждый гражданин нашей страны, в конце концов, должен брать на себя ответственность", – акцентирует боец.

Сергей Гнездилов заметил, что то, что он мог положить на свои плечи, он сделал. Сейчас он возвращается к службе в 56-й Мариупольской бригаде.

Напомним, в сентябре 2024 года Сергей Гнездилов заявил, что самовольно оставил воинскую часть, чтобы привлечь внимание к проблеме отсутствия четко установленных сроков службы в армии. Гнездилов убежден, что обеспечение отдыха для пехоты и определение конкретных сроков службы является вопросом национальной безопасности.