Протягом наступних трьох днів Гнезділов повернеться на службу у Збройні Сили, повідомляє 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.

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Як Гнезділов прокоментував своє звільнення з-під вартиС

Сергій Гнезділов підтвердив, що задоволений рішенням суду.

Знаєте, іноді у нас перетворюють будь-що на шоу і спостереження. Виграє чи не виграє. Якщо виграє, ми скажемо, що він красавчик, а якщо не виграє, то система його зламала,

– зазначив військовий.

Він наголосив, що його головною метою було привернути увагу до цієї проблеми. На думку Гнезділова, ця мета виконана. Військовий зауважив, що не бачить ніякого сенсу ставати мучеником в очах українського суспільства.

"Я вважаю, що кожен громадянин нашої країни, врешті-решт, має брати на себе відповідальність", – акцентує боєць.

Сергій Гнєзділов зауважив, що те, що він міг покласти на свої плечі, він зробив. Наразі він повертається до служби до 56-ї Маріупольської бригади.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Сергій Гнезділов заявив, що самовільно залишив військову частину, щоб привернути увагу до проблеми відсутності чітко встановлених термінів служби в армії. Гнезділов переконаний, що забезпечення відпочинку для піхоти та визначення конкретних термінів служби є питанням національної безпеки.