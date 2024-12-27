Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Велимченской общины.

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Что известно о смерти защитника

Сергей Капитула родился в 2005 году, служил в воинской части А7028 Вооруженных Сил Украины. О его гибели стало известно после длительного ожидания.

Как написали в общине, защитник погиб 8 месяцев назад от травм, полученных при исполнении воинского долга в условиях, связанных с риском для жизни во время отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

Это произошло в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой области. В Суспильном добавили, что Сергей служил в 100 отдельной механизированной бригаде, погиб еще 28 апреля 2024 года.

Сергей Капитула был искренним патриотом родной земли, свободолюбивым юношей, который с детства отличался жертвенностью и любовью к Украине. Сергей – Воин по духу, любящий сын, заботливый брат, надежный друг и побратим. Вопреки тяжелой военной реальности сохранил доброту сердца и оставил светлую память в памяти побратимов и всех, кто его знал,

– говорится в сообщении.

У военного остались родители, сестра и брат. Информацию о времени встречи и чин захоронения сообщат позже.

24 Канал также выражает соболезнования всем, кто знал погибшего. Вечная память!