У семьи первого заместителя главы президентской администрации России Сергея Кириенко, вероятно, есть вилла в Испании. Также друг Путина владеет земельными участками за границей.

Так, испанская компания Bell-67 Роберта Гндоляна, связанная с семьей Кириенко, владеет двумя лесными участками в Испании. Общая площадь составляет 2,4 гектара.

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Семья Кириенко владеет виллой и земельными участками в Испании

В 2020 году стало известно, что компании Гндоляна принадлежит вилла на побережье Коста-Бравы в Каталонии. Фото, сделанное на этой вилле, опубликовала в сети младшая дочь Кириенко Надежда, а также муж старшей дочери Алексей Угнич.

Судя по фото, члены семьи Кириенко посещали это место хотя бы один – два раза в год несколько лет подряд. Кстати, Роберт Гндолян может выступать номинальным владельцем семейных активов Кириенко.

Заметим, что Гндолян – бывший однокурсник сына Сергея Кириенко Владимира. Гндоляну перешла доля в "Саровбизнесбанке", которая раньше принадлежала Кириенко-младшему.

Сергей Кириенко отвечает за внутреннюю политику. После вторжения России в Украину он стал куратором оккупированных территорий и стал их регулярно посещать. Кириенко находится под санкциями ЕС, Великобритании, США, Канады, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Украины.

Напомним, что Украина знает имя российского чиновника, выступившего главным идеологом и лоббистом уничтожения нашей энергетической инфраструктуры. Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что такая идея принадлежит заместителю администрации президента России Сергею Кириенко.

По словам Данилова, Кириенко занимается этим направлением, поскольку сам раньше работал в энергетической сфере.

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