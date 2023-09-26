Ради сына: история Сергея Копыщыка, который после тяжелого ранения снова научился ходить

"Котик, произошла беда. Был обстрел и я потерял ноги. Но не переживай – отрастут", – услышала в трубке от любимого защитника Сергея Копыщыка Светлана. Даже тогда, после тяжелого ранения во время обстрела и нескольких дней без связи, он шутил с ней. Прошло полтора года – пара до сих пор вместе, а еще – у них родился сын, ради которого Сергей снова научился ходить.

До 24 февраля, как и тысячи других украинцев, Сергей был гражданским. Но когда Россия массированно атаковала Украину, стоять в стороне не смог и уже 25 февраля был в военкомате.

Обратите внимание Должны сделать все для победы: истории бойцов Интернационального легиона, воюющих в Украине

Почему? Потому что не хотел, говорит, "жизнь в рабстве", как в России. Не хотел, чтобы кто-то устанавливал свои правила в его свободной стране и приносил сюда "русский мир".

Сначала служил в родной Ровенской области, на украинско-белорусской границе, а в апреле оказался под Херсоном.

Там воевал 4 месяца, пока не получил тяжелое ранение. Обстрел, после которого Сергей потерял конечности, произошел, когда он с двумя собратьями ехал на позицию.

"Что-то прилетело, а что… Или САУ, или мина – не могу так сказать", – вспоминает воин, который в тот день потерял этих собратьев навсегда.

Эту историю записала команда "Характера" – платформы об украинцах, вдохновляющих силой характера, преодолевая травмы.

История Сергея Копищика: смотрите видео

"Я не могла слов подобрать. Не знала, что сказать, как реагировать. У меня ступор был такой, что никакую эмоцию не могла выдать", – вспоминает первый рассказ Сергея о ранении Светлана.

Он поначалу даже не признался ей, что у него, кроме ампутации ног, также пробиты легкие, поврежден глаз и много других обломочных ранений.

Несмотря на все травмы, пара решила бороться за восстановление воина.

Девять месяцев Сергей и Светлана проводили в разных клиниках и даже успели пожениться за это время.

Девушка даже по-тихому, без ведома мужчины, отправила заявку в центр реабилитации и протезирования Superhumans.

Положительный ответ команда центра направила через несколько дней после этого, хотя их физическое пространство еще не работало.

Впоследствии Сергей получил протезы. Пара вспоминает, что все вокруг были поражены тем, насколько быстро Сергей начал ходить на протезах – всего через 2 недели, хотя до этого он находился на колесном кресле 9 месяцев.

Сам Сергей говорил, что больше всего его мотивировало рождение сына, которого они ждали с женой. Она как раз тогда была беременна.

"Я хочу как можно скорее научиться ходить и встать на ноги, чтобы носить сына. На двух ногах стоять", – объяснял воин.

Еще до Superhumans во время пребывания в Одесской больнице пара узнала, что станет родителями. У пары родился мальчик – 9 августа, первенец Марко. Малыш стал для Сергея мощной мотивацией. Воин забрал его из роддома, улыбаясь и твердо стоя на протезах.

Он будет носить его на руках. Как и планировал.

Теперь Сергей мечтает, чтобы его сын, ради которого он боролся, жил в свободной стране и чтобы все человеческие жертвы не были напрасны: "Хочу, чтобы мы жили в такой стране, за которую мы боремся. В такой, в которой хотим жить".

Полную историю воина смотрите в проекте о сильном характере украинцев, помогающем преодолевать травму и восстанавливаться для полноценной жизни.

Сергей снова научился ходить ради сына / Фото, предоставленные 24 Каналу

Смотрите больше невероятных историй украинцев, вдохновляющих силой Характера, YouTube да Instagram.

Авторы: Диана Жвинклис, София Пилипенко