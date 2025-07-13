Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, заметив, что России сейчас очень не хватает живой силы на фронте. А получить ее из КНДР – это убить одним выстрелом "нескольких зайцев".

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Что Лавров может просить у Ким Чен Ына?

Глядя на ситуацию на поле боя, где украинские военные ежедневно уничтожают большое количество личного состава российской армии, политолог предположил, что Лавров поехал в КНДР именно за живой силой. Ее Северная Корея имеет очень много и ее она, как и Кремль, не считает.

Вооружение – это очевидный факт, но еще и живая сила. Уже прошла середина лета, на которое Путин возлагал большие надежды и имел планы. В общении он наглый, а на поле боя повышает градус. Это свидетельствует о том, что Путин не сворачивает со своего пути и ему нужны ресурсы, прежде всего человеческие,

– подчеркнул Лесной.

Кремлю выгодно получить военных из КНДР не только для пополнения своей армии, а для того, чтобы удержаться от мобилизации в России. Более того, российские власти заплатят Ким Чен Ыну гораздо меньше, чем она бы потратила на выплаты россиянам.

Он добавил, что Россия сейчас снова начала свою ядерную риторику. С одной стороны, это хорошо, ведь Кремль прибегает к таким запугиваниям из-за неудач на поле боя. С другой стороны, здесь говорится о союзе с КНДР, а значит – большую угрозу для всего мира, не только для Украины.

Кстати, политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко высказал мнение о том, что с поддержкой страны-агрессора КНДР может достичь целей по созданию ядерной триады, получить технологии для создания оружия, авиации и систем ПВО. Он отметил, что Путин может одновременно начать "спецоперации" и в Европе, и в Южной Корее.