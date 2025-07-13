Таку думку 24 Каналу висловив політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, зауваживши, що Росії зараз дуже не вистачає живої сили на фронті. А отримати її з КНДР – це вбити одним пострілом "кількох зайців".

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Що Лавров може просити в Кім Чен Ина?

Споглядаючи на ситуацію на полі бою, де українські військові щодня знищують велику кількість особового складу російської армії, політолог припустив, що Лавров поїхав до КНДР саме за живою силою. Її Північна Корея має дуже багато і її вона, як і Кремль, не рахує.

Озброєння – це очевидний факт, але ще й жива сила. Вже пройшла середина літа, на яке Путін покладав великі сподівання та мав плани. В спілкуванні він нахабний, а на полі бою підвищує градус. Це свідчить про те, що Путін не звертає зі свого шляху і йому потрібні ресурси, насамперед людські,

– наголосив Лісний.

Кремлю вигідно отримати військових з КНДР не лише для поповнення своєї армії, а для того, щоб втриматись від мобілізації в Росії. Ба більше, російська влада заплатить Кім Чен Ину набагато менше, ніж вона б витратила на виплати росіянам.

Він додав, що Росія зараз знову почала свою ядерну риторику. З одного боку, це добре, адже Кремль вдається о таких залякувань через невдачі на полі бою. З іншого боку, тут мовиться про союз з КНДР, а значить – більшу загрозу для всього світу, не лише для України.

До речі, політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко висловив думку про те, що з підтримкою країни-агресорки КНДР може досягнути цілей щодо створення ядерної тріади, отримати технології для створення зброї, авіації та систем ППО. Він зазначив, що Путін може одночасно розпочати "спецоперації" і в Європі, і в Південній Кореї.