О трагическом известии сообщили в спецподразделении "Хорт", а также правозащитница Ольга Решетилова. Военные также выражают свои соболезнования, вспоминая командира светлыми словами, передает 24 Канал.

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Сердце человека чести не выдержало 10 лет войны

В субботу, 26 октября, стало известно о смерти командира 420-го отдельного батальона, многолетнего начальника артиллерии 57-й бригады, кавалера двух орденов Богдана Хмельницкого и Даниила Галицкого Сергей Липский с позывным "Черномор".

Правозащитница Ольга Решетилова вспоминает командира теплыми и светлыми словами. Она сообщила, что Сергей Липский с большим уважением и любовью относился к людям. "Черномор" считал, что каждый военнослужащий должен при малейшей возможности ехать домой, к семье и близким. Как вспоминает Решетилова, Сергей Липский всегда просил не трогать тех, кто приезжал с передовой и пытался создать им условия для отдыха, ведь он очень гордился своими подчиненными и любил их хвалить.

Решетилова добавила, что по возрасту и состоянию здоровья Сергей Липский мог давно демобилизоваться, но не стал этого делать. В июле 2024 года командир должен был перенести срочную операцию, но именно тогда он получил новую ответственную должность.

В июле у него должна была быть срочная операция. Но его назначили командиром батальона, он считал это большой честью и ответственностью. Я очень хорошо помню его слова "мне доверили батальон". Не назначили командиром, а доверили. Он откладывал операцию, потому что очень ценил доверие и очень боялся подвести своих людей,

– сообщила Решетилова.

Сердце Сергея Липского перестало биться 24 октября. С огромной грустью правозащитница добавила, что оно должно было еще долго биться, но не выдержало 10 лет войны и большой ответственности за людей, которых он так любил.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная и светлая память!

В спецподразделении "Хорт" добавили, что Сергей Алексеевич Липский был не просто командиром, а другом, наставником, настоящим офицером и человеком с большой буквы.

Это большая потеря для всех, кто знал его, служил вместе с ним и делил и трудности, и радостные моменты. Покойся с миром, Брат,

– говорится в сообщении спецподразделения.

Также там призвали украинцев присоединиться к сбору средств для семьи Сергея Липского. В спецподразделении отметили, что любой вклад является бесценным.

Ссылка на банк для помощи семье Сергея Липского: https://send.monobank.ua/jar/834axaDM48

Номер карты: 5375 4112 2368 2118



Умер Сергей Липский / Фото спецподразделения "Хорт"

Вспоминают командира и другие военные, которые с ним работали. Военный 108-й ОБр ТрО Дмитрий Федоренко вспомнил, что впервые встретился с Сергеем Липским в июне 2015 года в районе Нью-Йорка в Донецкой области.

Тогда впервые я наблюдал за тем как работает профессор пушечных дел Сергей Липский. Вежливый, воспитанный, очень умный человек и настоящий побратим. До сих пор не верится в то, что произошло. Для меня ты всегда рядом, брат...

– написал Федоренко.



"Черномор" в 2015 году в Донецкой области / Фото Дмитрия Федоренко

Свои соболезнования выразил и военный Константин Ильченко. Он сообщил, что известие о смерти полковника стало для него трагическим.

Человек чести, воин-легенда, до последнего оставался на боевом посту. Алексеевич (именно так его называли между собой бойцы и офицеры) был из тех командиров за которым батальон был готов идти, даже и не спрашивая куда,

– говорится в щемящей заметке военного и журналиста.

Ильченко добавил, что Сергей Липский был честным, мудрым и заботливым командиром. Он имел прекрасное чувство юмора, которое, как пишет Ильченко, было "по-военному грубым, но по-одесски изящным". Журналист добавил, что "Черномор" до последнего выполнял свой долг, не покидал поле битвы и был верным сыном Украины.