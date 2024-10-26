Трагическую весть сообщила Оброшинская территориальная община в фейсбуке. Защитник сначала считался пропавшим без вести.
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Ростислав Фурдас навсегда в строю
Ростислав Фурдас родом из села Конопница Львовской области. Служил в Третьей штурмовой бригаде.
6 октября он не вернулся с выполнения боевого задания в Нелиповке Донецкой области и считался пропавшим без вести. Однако надежда, что он остался живым, не оправдалась. Солдат 3-й штурмовой бригады, мужественный, смелый, всегда первый, он навсегда останется в наших сердцах,
– подчеркнули в общине.
Также выразили искренние соболезнования матери, брату, бабушке и дедушке Героя.
В общине сообщили, что 28 октября Ростислав Фурдас в последний раз вернется домой. В 10:30 община будет встречать похоронный кортеж в Конопнице. Детали – по ссылке.
В Донецкой области погиб защитник Ростислав Фурдас / Фото из фейсбука общины
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Вечная память и слава Герою!