Трагічну звістку повідомила Оброшинська територіальна громада у фейсбуці. Захисник спочатку вважався зниклим безвісти.

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Ростислав Фурдас назавжди в строю

Ростислав Фурдас родом з села Конопниця Львівської області. Служив у Третій штурмовій бригаді.

6 жовтня він не повернувся з виконання бойового завдання в Неліпівці на Донеччині та вважався зниклим безвісти. Однак надія, що він залишився живим, не справдилася. Солдат 3-ї штурмової бригади, мужній, сміливий, завжди перший, він назавжди залишиться в наших серцях,

– наголосили в громаді.

Також висловили щирі співчуття матері, брату, бабусі та дідусеві Героя.

У громаді повідомили, що 28 жовтня Ростислав Фурдас востаннє повернеться додому. О 10:30 громада зустрічатиме похоронний кортеж в Конопниці. Деталі – за посиланням.

На Донеччині загинув захисник Ростислав Фурдас / Фото з фейсбуку громади

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!