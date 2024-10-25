Трагическую весть сообщила Дрогобычский городской совет. Защитник погиб во время выполнения боевого задания в Запорожье.

Читайте также Вернулся из-за границы, чтобы защищать родину: на фронте погиб 26-летний воин из Львовщины

Погиб защитник со Львовщины Петр Маслюк

Петр Маслюк родился 15 мая 1974 года. Жил вместе с матерью в селе Монастырь-Лишнянский Дрогобычской общины. В 1992 получил квалификацию электросварщика в Подбугском СПТУ.

Мужчина вступил в ряды ВСУ еще в начале полномасштабного вторжения России. С апреля 2022 года стоял на защите Украины.

Старший солдат Петр Маслюк был стрелком-помощником гранатометчика 1 взвода 4 роты 2 механизированного батальона

Петр был опытным воином. За два с половиной года пребывания на фронте он истощился, однако никогда не жаловался и всегда говорил, что должен возвращаться к ребятам и заменять их на позициях. Родные верили, что продержавшись так долго на фронте он сумеет выжить и вернуться домой. К сожалению, так не произошло,

– рассказали в горсовете.

Сообщили, что защитник Украины защитник погиб во время выполнения боевого задания в окрестностях села Новоданиловка Запорожской области 22 октября 2024 года.

Защищая родную страну до последнего вздоха,

– отметили в горсовете.

Смотрите также Отдал жизнь за Украину: в Курской области погиб военный с Волыни

Погиб защитник Петр Маслюк / Коллаж Дрогобычского горсовета

У Героя остались мама и сестра. В скорби вся семья, друзья и целый приход. Также в Дрогобычском городском совете выразили искренние соболезнования родным и близким защитника.

Скорбим вместе с Вами, поддерживаем в часы скорби. Время прибытия траурного конвоя с телом защитника, проведения парастаса и чина похорон сообщим дополнительно. Вечная память Герою!

– отметили в городском совете.

Читайте также Подписал контракт в день 18-летия: на фронте погиб боец 3 ОШБр Ростислав Романько

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника Петра Маслюка. Вечная память и слава Герою!