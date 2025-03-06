Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, информирует 24 Канал.

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В Черкассах в последний путь провели защитника Сергея Меха

"В Черкассах попрощались с украинским защитником. В последний путь провели старшего солдата Сергея Меха", – говорится в сообщении.

Известно, что Сергей Станиславович Мех родился в селе Балаклея Черкасской области. Учился в местной школе, а вскоре получил квалификацию токаря в профессионально-техническом училище №4 города Смела. После обучения работал на Смелянском электромеханическом заводе, а затем проживал в Черкассах.

Когда началось полномасштабное вторжение, Сергей добровольно стал в ряды ВСУ. Он проходил службу в должности мастера-номера обслуги артиллерийского взвода.

Преданный военной присяге на верность украинскому народу, мужественно выполняя воинский долг, погиб в бою вблизи Донецкой области. Вечная память защитнику. Искренние соболезнования семье Сергея Меха,

– отметил Бондаренко.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя. Светлая память!