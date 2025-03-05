О гибели Василия Ратушного сообщила его мать Светлана Поваляева 28 февраля. "Мой старший сын, моя жизнь", – написала она.

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Прощание с Василием Ратушным 5 марта

Василий – старший брат активиста и военного Романа Ратушного. Он был пилотом БПЛА подразделения "Птахи Мадяра" и погиб от вражеского FPV-дрона, который попал прямо в авто.

Фотогалерея прощания с Василием Ратушным / Фото Новости.LIVE

Церемония прощания проходит в центре Киева, в Михайловском соборе. Отдать последний долг Герою пришли военные и гражданские. Они несут гвоздики, розы и первые весенние цветы.