Про загибель Василя Ратушного повідомила його мати Світлана Поваляєва 28 лютого. "Мій старший син, моє життя", – написала вона.

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Прощання з Василем Ратушним 5 березня

Василь – старший брат активіста та військового Романа Ратушного. Він був пілотом БпЛА підрозділу "Птахи Мадяра" та загинув від ворожого FPV-дрона, який влучив просто в авто.

Фотогалерея прощання з Василем Ратушним / Фото Новини.LIVE

Церемонія прощання відбувається у центрі Києва, в Михайлівському соборі. Віддати останню шану Героєві прийшли військові та цивільні. Вони несуть гвоздики, троянди та перші весняні квіти.