Несмотря на обращения бойцов: штурмовой полк "Айдар" возглавил Сергей Мирошниченко

Военные требовали оставить прежнего командира. О смене руководства подразделения сообщили в соцсетях.

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Как отреагировали в "Айдаре" на это назначение?

В "Айдаре" подчеркнули, что военные продолжают выполнять боевые задачи на определенных участках фронта под новым командованием. До этого назначения Сергей Мирошниченко с позывным "Мирон" занимал должность заместителя командира 225-го отдельного штурмового полка.

Могут меняться цели, условия, вооружение и даже люди, но неизменным остается одно – мы здесь ради защиты Украины, несмотря ни на какие обстоятельства– отметили в полку.

Ранее военнослужащие "Айдара" выступили против увольнения майора Александра Коваленко. Бойцы обратились к Владимиру Зеленскому и Михаилу Драпатому с просьбой оставить его на должности.

Возмущение среди бойцов и ветеранов возникло из-за угрозы внутренним традициям добровольческого формирования. В подразделении подчеркнули, что Коваленко ушел на фронт еще в 2014 году, участвовал в АТО и ООС и прошел путь от рядового бойца до командира полка.