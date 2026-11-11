Попри звернення бійців: штурмовий полк "Айдар" очолив Сергій Мирошниченко

Військові вимагали залишити попереднього командира. Про зміну керівництва підрозділу повідомили у соцмережах.

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Як відреагували в "Айдарі" на призначення?

В "Айдарі" наголосили, що військові продовжують виконувати бойові завдання на визначених ділянках фронту під новим командуванням. До цього призначення Сергій Мирошниченко з позивним "Мирон" обіймав посаду заступника командира 225 окремого штурмового полку.

Можуть змінюватися цілі, умови, озброєння та навіть люди, але незмінним залишається одне – ми тут заради захисту України, попри будь-які обставини– зазначили у полку.

Перед цим військовослужбовці "Айдару" виступили проти звільнення майора Олександра Коваленка. Бійці звернулися до Володимира Зеленського та Михайла Драпатого з проханням залишити його на посаді.

Обурення серед бійців і ветеранів виникло через загрозу внутрішнім традиціям добровольчого формування. У підрозділі підкреслили, що Коваленко пішов на фронт ще у 2014 році, брав участь в АТО та ООС і пройшов шлях від звичайного бійця до командира полку.