Журналисты сообщали о российском паспорте Наумюка еще тогда, когда он являлся одним из кандидатов на конкурс директора НАБУ. Тогда он сначала это отрицал, однако со временем во время собеседования на добродетель признал этот факт.

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Что известно о российском паспорте отца Наумюка

Издание отметило, что отец Сергея Наумюка Анатолий имеет действующий паспорт. Этот факт журналисты подтверждают, ссылаясь на действующее извлечение из автоматизированной системы "Роспаспорт", который есть в их распоряжении. Согласно ей:

этот документ отца Наумюка был оформлен в 2015 году в городе Тула;

Анатолий Наумюк подал заявление на получение гражданства, указав основанием выдачи паспорта – "приобретение гражданства Российской Федерации".



У отца Наумюка есть действующий российский паспорт



На российский паспорт отец Наумюка подавался в 2015 году

Кроме того, журналистам известно, что Анатолий Наумюк имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, привязанный к его паспорту гражданина России. Подтверждение расследователи получили через сайт российской налоговой службы.



Анатолий Наумюк имеет в России налоговый номер

Согласно реестру главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел России, номер паспорта не находится в списке недействительных.

Как Сергей Наумюк комментировал этот факт

Сергей Наумюк признавал во время собеседования на добродетель, что его отец и брат получили российские паспорта "по бытовым причинам" в 2015 году. Однако объяснял, что позже якобы от них отказались.

Родители с 1978 года проживали в Луганске. На время оккупации каждый решал, покидать ли свой дом. Они остались у себя дома, жили своей жизнью и не сотрудничали с оккупационными властями... В 2015 году по определенным бытовым причинам отец и брат были вынуждены получить российские паспорта. В дальнейшем они от них отказались,

– говорил Наумюк.

По его словам:

брат в 2015 – 2017 годах работал в Москве, далее – переехал в США;

после начала полномасштабного вторжения родители уехали к брату в Соединенные Штаты;

там отец и брат подали документы в консульство России, чтобы выйти из гражданства страны-оккупанта.

Журналисты в день назначения Сергея Наумюка снова обратились к нему за комментарием, но он отказался общаться, сославшись на прес-сслужбу СБУ.

Какая позиция СБУ

В пресс-службе Службы безопасности Украины рассказали, что Сергей Наумюк перед назначением на должность прошел "все необходимые проверки, определенные законодательством, в том числе – тщательно была изучена информация о его семье и родственниках". Там заверили, что:

близкие родственники Сергея Наумюка граждане Украины;

в то же время, о наличии у его отца и брата паспортов России Сергей Наумюк сообщал ранее.

Эти документы были получены после оккупации Луганска в 2014 году, где проживали оба родственника. После выезда из временно захваченного региона, они подали заявления на отказ от российского гражданства. Однако в настоящее время уполномоченные органы России сознательно блокируют рассмотрение соответствующих заявлений,

– заверили в СБУ.

Также там уточнили, что отец и брат Сергея Наумюка по законным основаниям постоянно находятся на территории Соединенных Штатов. Там они и ожидают отмены гражданства России.

"Они выступают против действий России, начавшей полномасштабную войну в Украине", – сказали в СБУ.

Обратите внимание! Владимир Зеленский своим указом 25 мая назначил Сергея Наумюка замглавы СБУ. С 2015 года Наумюк работал в НАБУ. В СБУ его мобилизовали с начала полномасштабного вторжения. Сам Наумюк говорил, что после завершения войны хочет вернуться в НАБУ.