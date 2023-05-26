Журналісти повідомляли про російський паспорт Наумюка ще тоді, коли він був одним з кандидатів на конкурс директора НАБУ. Тоді він спочатку це заперечував, проте згодом під час співбесіди на доброчесність визнав цей факт.
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Що відомо про російський паспорт батька Наумюка
Видання зазначило, що батько Сергія Наумюка Анатолій має чинний російський паспорт. Цей факт журналісти підтверджують, посилаючись на чинний витяг з автоматизованої системи "Роспаспорт", який є у їхньому розпорядженні. Згідно з нею:
- цей документ батька Наумюка був оформлений у 2015 році у місті Тула;
- Анатолій Наумюк подав заяву на отримання громадянства, вказавши підставою видачі паспорта – "набуття громадянства Російської Федерації".
Батько Наумюка має чинний російський паспорт
На російський паспорт батько Наумюка подавався у 2015 році
Окрім того, журналістам відомо, що Анатолій Наумюк має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив'язаний до його паспорта громадянина Росії. Підтвердження розслідувачі отримали через сайт російської податкової служби.
Анатолій Наумюк має в Росії податковий номер
Згідно з реєстром головного управління з питань міграції міністерства внутрішніх справ Росії, номер паспорта не перебуває у переліку недійсних.
Як Сергій Наумюк коментував цей факт
Сергій Наумюк визнавав під час співбесіди на доброчесність, що його батько й брат отримали російські паспорти "з побутових причин" у 2015 році. Проте пояснював, що пізніше нібито від них відмовились.
Батьки з 1978 року проживали у Луганську. На час окупації кожен вирішував, чи покидати свій дім. Вони залишилися у себе вдома, жили своїм життям і не співпрацювали з окупаційною владою... У 2015 році із певних побутових причин батько і брат були вимушені отримати російські паспорти. Надалі вони від них відмовились,
– говорив Наумюк.
За його словами:
- брат у 2015 – 2017 роках працював в Москві, далі – переїхав у США;
- після початку повномасштабного вторгнення батьки виїхали до брата в Сполучені Штати;
- там батько та брат подали документи у консульство Росії, щоб вийти з громадянства країни-окупанта.
Журналісти у день призначення Сергія Наумюка знову звернулись до нього по коментар, та він відмовився спілкуватись, пославшись на пресслужбу СБУ.
Яка позиція СБУ
У пресслужбі Служби безпеки України розповіли, що Сергій Наумюк перед призначенням на посаду пройшов "усі необхідні перевірки, визначені законодавством, у тому числі – ретельно була вивчена інформація щодо його сім'ї та родичів". Там запевнили, що:
- близькі родичі Сергія Наумюка є громадянами України;
- водночас про наявність у його батька та брата паспортів Росії Сергій Наумюк повідомляв раніше.
Ці документи були отримані після окупації Луганська у 2014 році, де проживали обидва родичі. Після виїзду з тимчасово захопленого регіону вони подали заяви на відмову від російського громадянства. Однак наразі уповноважені органи Росії свідомо блокують розгляд відповідних заяв,
– запевнили в СБУ.
Також там уточнили, що батько та брат Сергія Наумюка на законних підставах постійно перебувають на території Сполучених Штатів. Там вони й очікують на скасування громадянства Росії.
"Вони виступають проти дій Росії, яка розпочала повномасштабну війну в Україні", – сказали в СБУ.