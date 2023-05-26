Журналісти повідомляли про російський паспорт Наумюка ще тоді, коли він був одним з кандидатів на конкурс директора НАБУ. Тоді він спочатку це заперечував, проте згодом під час співбесіди на доброчесність визнав цей факт.

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Що відомо про російський паспорт батька Наумюка

Видання зазначило, що батько Сергія Наумюка Анатолій має чинний російський паспорт. Цей факт журналісти підтверджують, посилаючись на чинний витяг з автоматизованої системи "Роспаспорт", який є у їхньому розпорядженні. Згідно з нею:

цей документ батька Наумюка був оформлений у 2015 році у місті Тула;

Анатолій Наумюк подав заяву на отримання громадянства, вказавши підставою видачі паспорта – "набуття громадянства Російської Федерації".



Батько Наумюка має чинний російський паспорт



На російський паспорт батько Наумюка подавався у 2015 році

Окрім того, журналістам відомо, що Анатолій Наумюк має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив'язаний до його паспорта громадянина Росії. Підтвердження розслідувачі отримали через сайт російської податкової служби.



Анатолій Наумюк має в Росії податковий номер

Згідно з реєстром головного управління з питань міграції міністерства внутрішніх справ Росії, номер паспорта не перебуває у переліку недійсних.

Як Сергій Наумюк коментував цей факт

Сергій Наумюк визнавав під час співбесіди на доброчесність, що його батько й брат отримали російські паспорти "з побутових причин" у 2015 році. Проте пояснював, що пізніше нібито від них відмовились.

Батьки з 1978 року проживали у Луганську. На час окупації кожен вирішував, чи покидати свій дім. Вони залишилися у себе вдома, жили своїм життям і не співпрацювали з окупаційною владою... У 2015 році із певних побутових причин батько і брат були вимушені отримати російські паспорти. Надалі вони від них відмовились,

– говорив Наумюк.

За його словами:

брат у 2015 – 2017 роках працював в Москві, далі – переїхав у США;

після початку повномасштабного вторгнення батьки виїхали до брата в Сполучені Штати;

там батько та брат подали документи у консульство Росії, щоб вийти з громадянства країни-окупанта.

Журналісти у день призначення Сергія Наумюка знову звернулись до нього по коментар, та він відмовився спілкуватись, пославшись на пресслужбу СБУ.

Яка позиція СБУ

У пресслужбі Служби безпеки України розповіли, що Сергій Наумюк перед призначенням на посаду пройшов "усі необхідні перевірки, визначені законодавством, у тому числі – ретельно була вивчена інформація щодо його сім'ї та родичів". Там запевнили, що:

близькі родичі Сергія Наумюка є громадянами України;

водночас про наявність у його батька та брата паспортів Росії Сергій Наумюк повідомляв раніше.

Ці документи були отримані після окупації Луганська у 2014 році, де проживали обидва родичі. Після виїзду з тимчасово захопленого регіону вони подали заяви на відмову від російського громадянства. Однак наразі уповноважені органи Росії свідомо блокують розгляд відповідних заяв,

– запевнили в СБУ.

Також там уточнили, що батько та брат Сергія Наумюка на законних підставах постійно перебувають на території Сполучених Штатів. Там вони й очікують на скасування громадянства Росії.

"Вони виступають проти дій Росії, яка розпочала повномасштабну війну в Україні", – сказали в СБУ.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський своїм указом 25 травня призначив Сергія Наумюка заступником глави СБУ. З 2015 року Наумюк працював у НАБУ. В СБУ його мобілізували з початку повномасштабного вторгнення. Сам Наумюк говорив, що після завершення війни хоче повернутись в НАБУ.