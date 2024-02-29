В ООО "Украинская бронетехника" отметили, что компания является надежным поставщиком оружия и боеприпасов для сил обороны. Кроме того, там отрицают связь с экс-нардепом Сергеем Пашинским.

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"Украинская бронетехника" опровергла сотрудничество с Пашинским

Наша компания добросовестно выполняет долгосрочные контракты и не имеет ни одного "безнадежного" контракта. К тому, понимая тяжелую ситуацию на фронте, наша компания поставляет некоторую продукцию без аванса от силовых ведомств – и до сих пор ждет соответствующей оплаты от Сил обороны по некоторым прошлогодним контрактам,

– говорится в заявлении.

Кроме того, в компании опровергли информацию о связи с Сергеем Пашинским.

"ООО "Украинская бронетехника" не имела и не имеет никакой связи с Сергеем Пашинским. Нас, как компанию, связывает исключительно членство в "Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности", которую он возглавил с первых дней полномасштабного вторжения – 9 марта 2022 года", – отметили в ООО.

В компании расценивают распространение ложных публикаций как медийную атаку на компанию, целью которой является срыв производства, поставки оружия и военной техники и ослабление обороноспособности Украины.