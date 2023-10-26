Напомним, в апреле прошлого года "Москву" отправил на дно украинский "Нептун". Это именно тот крейсер, который изображён на марке "русский военный корабль".

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Служил на крейсере "Москва"

Сергей с позывным "Комбайнер" служит в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде с декабря 2022 года – является частью штурмового подразделения. Он рассказал, что срочную службу он проходил на флоте, знаменитом крейсере "Москва". Это было еще в 90-х.

Военный напоминает, что сухопутные войска тогда уже поделили, а по Черноморскому флоту между Украиной и Россией шли переговоры, было непонятно, что принадлежит какой стране. Тогда мужчина без опыта попал на боевой корабль.

Мужчину назначили оператором пульта управления крылатых ракет класса "земля – воздух" с дальностью полета 150 километров. А само его подразделение должно было защищать корабль. За крейсером тогда ухаживали, но общие воспоминания о том времени у Сергея невеселые. Тогда там процветала дедовщина, и военный долгое время оставался никем – приходилось постепенно расти. Так прошли три года службы.

Когда я узнал об уничтожении нашими ракетчиками "Москвы", а потом еще и посмотрел видео, ощущения были очень приятны. Если бы мог, то и сам бы помог его потопить,

– рассказывает мужчина.

Во время мобилизации мужчина надеялся, что попадет на флот, однако его направили в горную пехоту – в 128 ОГШБр. Сергей из Закарпатья, до войны работал комбайнером – ездил по разным областям. Ему удавалось зарабатывать по четыре тысячи долларов в месяц. Но он все бросил и пошел в военкомат. Дома Сергея ждут жена, два сына и дочь, которой всего три года – говорит, что воюет именно за них.

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