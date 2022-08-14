Соответствующую информацию Притула рассказал в видео 14 августа. Картину Марии Примаченко продали с аукциона за 500 тысяч долларов: деньги пойдут на нужды ВСУ.
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Притула рассказал об автомобиле для ВСУ
Сергей Притула рассказал о том, куда пойдут автомобили, которые закупили за средства, вырученные от продажи картины Марии Примаченко.
46 десантно-штурмовая бригада ВСУ,
– ответили военные на вопросы Притулы.
Кроме того, военные рассказали, что машины пойдут в:
- 4 бригаду оперативного назначения Национальной гвардии Украины;
- 3 отдельный полк специального назначения;
- 204 батальон терробороны ВСУ;
- 90 батальон 81 отдельной аэромобильной бригады;
- 81 бригаду;
- 93 отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр";
- 27 бригаду;
- 8 отдельный полк специального назначения;
- подразделение КОРД Нацполиции;
- 120 отдельная бригада территориальной обороны;
- 21 отдельный батальон специального назначения;
- медицинский батальон "Госпитальеры";
- 65 военный мобильный госпиталь.
Притула рассказал, куда пойдут закупленные автомобили: смотрите видео
Коротко о продаже картины Марии Примаченко
- Благотворительный фонд Сергея Притулы провел аукцион для помощи Вооруженным Силам Украины.
- На аукционе за 500 тысяч долларов продали картину украинской художницы Марии Примаченко "Цветы выросли возле четвертого энергоблока".
- За деньги купили автомобили, которые будут служить нашим военным и медикам на войне.
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