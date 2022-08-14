Соответствующую информацию Притула рассказал в видео 14 августа. Картину Марии Примаченко продали с аукциона за 500 тысяч долларов: деньги пойдут на нужды ВСУ.

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Притула рассказал об автомобиле для ВСУ

Сергей Притула рассказал о том, куда пойдут автомобили, которые закупили за средства, вырученные от продажи картины Марии Примаченко.

46 десантно-штурмовая бригада ВСУ,
– ответили военные на вопросы Притулы.

Кроме того, военные рассказали, что машины пойдут в:

  • 4 бригаду оперативного назначения Национальной гвардии Украины;
  • 3 отдельный полк специального назначения;
  • 204 батальон терробороны ВСУ;
  • 90 батальон 81 отдельной аэромобильной бригады;
  • 81 бригаду;
  • 93 отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр";
  • 27 бригаду;
  • 8 отдельный полк специального назначения;
  • подразделение КОРД Нацполиции;
  • 120 отдельная бригада территориальной обороны;
  • 21 отдельный батальон специального назначения;
  • медицинский батальон "Госпитальеры";
  • 65 военный мобильный госпиталь.

Притула рассказал, куда пойдут закупленные автомобили: смотрите видео

Коротко о продаже картины Марии Примаченко

  • Благотворительный фонд Сергея Притулы провел аукцион для помощи Вооруженным Силам Украины.
  • На аукционе за 500 тысяч долларов продали картину украинской художницы Марии Примаченко "Цветы выросли возле четвертого энергоблока".
  • За деньги купили автомобили, которые будут служить нашим военным и медикам на войне.

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