Відповідну інформацію Притула розповів у відео 14 серпня. Картину Марії Примаченко продали з аукціону за 500 тисяч доларів: гроші підуть на потреби ЗСУ.

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Притула розповів про авто для ЗСУ

Сергій Притула розповів про те, куди підуть автомобілі, які закупили за кошти, виручені з продажу картини Марії Примаченко.

46 десантно-штурмова бригада ЗСУ,

– відповіли військові на питання Притули.

Окрім того, військові розповіли, що машини підуть в:

4 бригаду оперативного призначення Національної гвардії України;

3 окремий полк спеціального призначення;

204 батальйон тероборони ЗСУ;

90 батальйон 81 окремої аеромобільної бригади;

81 бригаду;

93 окрему механізовану бригаду "Холодний Яр";

27 бригаду;

8 окремий полк спеціального призначення;

підрозділ КОРД Нацполіції;

120 окрема бригада територіальної оборони;

21 окремий батальйон спеціального призначення;

медичний батальйон "Госпітальєри";

65 військовий мобільний госпіталь.

Притула розповів, куди підуть закуплені автомобілі: дивіться відео

Коротко про продаж картини Марії Примаченко

Благодійний фонд Сергія Притули провів аукціон для допомоги Збройним Силам України.

На аукціоні за 500 тисяч доларів продали картину української художниці Марії Примаченко "Квітки виросли коло четвертого енергоблока".

За гроші купили автомобілі, які служитимуть нашим військовим та медикам на війні.

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