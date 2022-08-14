Відповідну інформацію Притула розповів у відео 14 серпня. Картину Марії Примаченко продали з аукціону за 500 тисяч доларів: гроші підуть на потреби ЗСУ.
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Притула розповів про авто для ЗСУ
Сергій Притула розповів про те, куди підуть автомобілі, які закупили за кошти, виручені з продажу картини Марії Примаченко.
46 десантно-штурмова бригада ЗСУ,
– відповіли військові на питання Притули.
Окрім того, військові розповіли, що машини підуть в:
- 4 бригаду оперативного призначення Національної гвардії України;
- 3 окремий полк спеціального призначення;
- 204 батальйон тероборони ЗСУ;
- 90 батальйон 81 окремої аеромобільної бригади;
- 81 бригаду;
- 93 окрему механізовану бригаду "Холодний Яр";
- 27 бригаду;
- 8 окремий полк спеціального призначення;
- підрозділ КОРД Нацполіції;
- 120 окрема бригада територіальної оборони;
- 21 окремий батальйон спеціального призначення;
- медичний батальйон "Госпітальєри";
- 65 військовий мобільний госпіталь.
Притула розповів, куди підуть закуплені автомобілі: дивіться відео
Коротко про продаж картини Марії Примаченко
- Благодійний фонд Сергія Притули провів аукціон для допомоги Збройним Силам України.
- На аукціоні за 500 тисяч доларів продали картину української художниці Марії Примаченко "Квітки виросли коло четвертого енергоблока".
- За гроші купили автомобілі, які служитимуть нашим військовим та медикам на війні.
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