Расследователи проанализировали фото и видео из соцсетей старшей дочери нардепа и сравнили интерьеры из его включений в онлайн-заседаний комитета Верховной Рады. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Схемы".

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Апартаменты в Дубае

Журналисты установили, что Сергей Шахов более 2 лет живет в элитных апартаментах в Дубае, которые арендует его гражданская жена Инна Журба. Стоимость аренды жилья площадью почти 300 квадратных метров, расположенного в жилом комплексе Ashjar, составляет около 100 тысяч долларов в год.

Кроме того, двое младших детей депутата учатся в одной из местных частных школ. Стоимость обучения для обоих составляет 40 тысяч долларов в год. К слову, ни одни из этих расходов парламентарий не декларирует.

Напомним, сам Шахов и его защита в суде объясняют длительное отсутствие депутата в Украине состоянием здоровья. Мужчина якобы находится за границей "на лечении".

Еще в 2023 году правоохранители поднимали вопрос о возможном лишении Шахова депутатского мандата. Руководитель САП Александр Клименко дважды направлял письма в ВР по этому поводу. В конце концов, в комитете ответили, что "не имеют полномочий устанавливать место пребывания депутата или признавать его таким, что выехал на постоянное место жительства".

В ноябре 2024 года Шахов в очередной раз принял участие в онлайн-заседании комитета по вопросам экологической политики и природопользования.