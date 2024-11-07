Нардеп Сергей Шахов появился на онлайн-заседании комитета Верховной Рады Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общественную активистку Ирину Федорив.

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Что известно о появлении Шахова на заседании

Активистка отметила, что Сергей Шахов баллотировался от запрещенной партии "Наш Край" в Киевсовет в 2020 году. По ее словам, от таких депутатов нужно избавляться.

Чтобы его выбросить из экологического комитета достаточно постановления. Или мы будем выгонять таких поштучно?,

– возмущается Федорив.

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд объявил в розыск нардепа Сергея Шахова. Его обвиняют за недекларирование 88 миллионов гривен.

Шахов неоднократно игнорировал суды без уважительной причины. Кроме этого, затягивал рассмотрение дела из-за постоянных "лечения" и командировки.

Сейчас нардеп находится за пределами Украины и скрывается от правосудия.