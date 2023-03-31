В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Шахов неоднократно игнорировал судебные заседания.

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31 марта 2023 года по ходатайству прокурора САП коллегия судей ВАКС объявила в розыск действующего народного депутата, скрывающегося от суда. Организация розыска поручена прокурору САП,

– сообщили в САП.

Шахов без уважительной причины игнорировал суды:

22 ноября прошлого года ВАКС обязал Шахова уплатить более 5 тысяч гривен штрафа за неявку на судебное заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда.

Такое же решение антикорсуд принял 17 января 2023 года – взыскание двух максимально возможных денежных компенсаций в размере более 10,7 тысячи гривен. Несмотря на это, Шахов в очередной раз проигнорировал заседание.

Нардеп скрывается от правосудия

Судя по неявке, суд постановил осуществить притягивание обвиняемого к суду. Вместе с тем, народный депутат игнорирует решение суда и до сих пор скрывается от правосудия. Учитывая объявление указанного народного депутата в розыск, ВАКС принял решение остановить производство до его розыска,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! По данным "Центра противодействия коррупции", решение о розыске Шахова приняли судьи ВАКС Вера Михайленко, Тимур Хамзин и Ольга Саландяк. В ГПК добавили, что такое решение останавливает ход сроков давности дела, завершающихся в марте 2024 года.

Шахов якобы постоянно либо на больничной, либо в командировке

Отмечают, что народный депутат более полугода затягивает рассмотрение дела из-за постоянных "лечений" и командировок. В частности, последние полтора месяца Шахов якобы лечится на стационаре в столице Кыргызстана Бишкеке.

При этом предоставить хотя бы фотокопию паспорта с отметками о пересечении границы этой страны защита почему-то до сих пор не смогла. Так же как и оригиналы любых медицинских документов,

– добавили в ГПК.

Там подчеркнули, что с октября по декабрь защита депутата уверяла, что якобы их подзащитный лечится в Германии. В то же время, когда прокуроры сделали запрос, в указанной защитой клинике ответили, что не могут найти пациента с фамилией Шахов.

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