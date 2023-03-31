В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Шахов неоднократно игнорировал судебные заседания.
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31 марта 2023 года по ходатайству прокурора САП коллегия судей ВАКС объявила в розыск действующего народного депутата, скрывающегося от суда. Организация розыска поручена прокурору САП,
– сообщили в САП.
Шахов без уважительной причины игнорировал суды:
- 22 ноября прошлого года ВАКС обязал Шахова уплатить более 5 тысяч гривен штрафа за неявку на судебное заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда.
- Такое же решение антикорсуд принял 17 января 2023 года – взыскание двух максимально возможных денежных компенсаций в размере более 10,7 тысячи гривен. Несмотря на это, Шахов в очередной раз проигнорировал заседание.
Нардеп скрывается от правосудия
Судя по неявке, суд постановил осуществить притягивание обвиняемого к суду. Вместе с тем, народный депутат игнорирует решение суда и до сих пор скрывается от правосудия. Учитывая объявление указанного народного депутата в розыск, ВАКС принял решение остановить производство до его розыска,
– говорится в сообщении.
Шахов якобы постоянно либо на больничной, либо в командировке
Отмечают, что народный депутат более полугода затягивает рассмотрение дела из-за постоянных "лечений" и командировок. В частности, последние полтора месяца Шахов якобы лечится на стационаре в столице Кыргызстана Бишкеке.
При этом предоставить хотя бы фотокопию паспорта с отметками о пересечении границы этой страны защита почему-то до сих пор не смогла. Так же как и оригиналы любых медицинских документов,
– добавили в ГПК.
Там подчеркнули, что с октября по декабрь защита депутата уверяла, что якобы их подзащитный лечится в Германии. В то же время, когда прокуроры сделали запрос, в указанной защитой клинике ответили, что не могут найти пациента с фамилией Шахов.
За что хотят привлечь к ответственности нардепа
- Еще в 2021 году депутату Сергею Шахову сообщили о подозрении в недостоверном декларировании.
- По данным следователей НАБУ, он записал на гражданскую жену имущества на общую сумму около 88 миллионов гривен.
- Речь идет о двух элитных домах в коттеджном городке "Солнечная долина" общей площадью более 2000 квадратов, 27 земельных участков общей площадью почти 115 гектаров.
- Шахов также скрыл в декларации 13 квартир в столице, 8 парко-мест, дачу, 2 автомобиля, доли в ряде компаний и доходы от продажи недвижимости.