Шахов неодноразово ігнорував судові засідання без поважної причини.
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31 березня 2023 року за клопотання прокурора САП колегія суддів ВАКС оголосила в розшук чинного народного депутата, який переховується від суду. Організацію розшуку доручено прокурору САП,
– повідомили в САП.
Шахов без поважної причини ігнорував суди:
- 22 листопада минулого року ВАКС зобов'язав Шахова сплатити понад 5 тисяч гривень штрафу за неявку на судове засідання та невиконання обов'язку підкоритися законним вимогам суду.
- Таке ж рішення антикорсуд ухвалив 17 січня 2023 року – стягнення двох максимально можливих грошових компенсацій у розмірі понад 10,7 тисячі гривень. Попри це Шахов вкотре проігнорував засідання.
Нардеп переховується від правосуддя
Зважаючи на неявку, суд постановив здійснити привід обвинуваченого до суду. Разом з тим, народний депутат ігнорує рішення суду та досі переховується від правосуддя. Зважаючи на оголошення вказаного народного депутата у розшук, ВАКС ухвалив зупинити провадження до його розшуку,
– йдеться у повідомленні.
Шахов нібито постійно або на лікарняному, або у відрядженні
Зазначають, що народний депутат понад пів року затягує розгляд справи через постійні "лікування" та відрядження. Зокрема, останні півтора місяця Шахов нібито лікується на стаціонарі в столиці Киргизстану Бішкеку.
При цьому надати хоча б фотокопію паспорта з відмітками про перетин кордону цієї країни захист чомусь досі не зміг. Так само як і оригінали будь-яких медичних документів,
– додали в ЦПК.
Там наголосили, що з жовтня по грудень захист депутата запевняв, що нібито їхній підзахисний лікується в Німеччині. Водночас, коли прокурори зробили запит, у вказаній захистом клініці відповіли, що не можуть знайти пацієнта з прізвищем Шахов.
За що хочуть притягнути до відповідальності нардепа
- Ще у 2021 році депутату Сергію Шахову повідомили про підозру в недостовірному декларуванні.
- За даними слідчих НАБУ, він записав на цивільну дружину майна на загальну суму майже 88 мільйонів гривень.
- Мова йде про два елітні будинки у котеджному містечку "Сонячна долина" загальною площею понад 2000 квадратів, 27 земельних ділянок загальною площею майже 115 гектарів.
- Шахов також приховав у декларації 13 квартир у столиці, 8 паркомісць, дачу, 2 автівки, частки у низці компаній і доходи від продажу нерухомості.