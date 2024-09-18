Об этом сообщают в Национальной ассоциации добывающей промышленности.

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Сергей Шапран стал единоличным владельцем

По данным НАДПУ, сделка была закрыта 06.09.2024 по номинальной стоимости доли 9 587 500 гривен. Также Сергей Шапран установил контроль над компаниями ООО "Юни Сервис", ООО "Юни Люкс", ООО "Юни Стоун Плент". 90% во всех упомянутых обществах господин Шапран владеет лично, 10% – через АО "ЗНВКИФ "Денмарк", сообщает сайт Nadra.info.

Сергей Шапран вошел в ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД" в апреле 2024 года. Тогда же общество докапитализировали с 2 175 000 до 19 175 000 гривен, а в сентябре – до 20 000 000 гривен (YouControl).

ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД" основано в 2003 году. С 2013 года компанию возглавляет Сергей Васянович. Недропользователь добывает песок в русле реки Десна (месторождение Спасское, разрешение № 6391, до 2029 года).