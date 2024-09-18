Про це повідомляють в Національній асоціації добувної промисловості.

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Сергій Шапран став одноосібним власником

За даними НАДПУ, угоду було закрито 06.09.2024 за номінальною вартістю частки 9 587 500 гривень. Також Сергій Шапран встановив контроль над компаніями ТОВ "Юні Сервіс", ТОВ "Юні Люкс", ТОВ "Юні Стоун Плент". 90% у всіх згаданих товариствах пан Шапран володіє особисто, 10% – через АТ "ЗНВКІФ "Денмарк", повідомляє сайт Nadra.info.

Сергій Шапран увійшов у ТОВ "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" у квітні 2024 року. Тоді ж товариство докапіталізували з 2 175 000 до 19 175 000 гривень, а у вересні – до 20 000 000 гривень (YouControl).

ТОВ "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" засновано в 2003 році. З 2013 року компанію очолює Сергій Васянович. Надрокористувач видобуває пісок в руслі річки Десна (родовище Спаське, дозвіл № 6391, до 2029 року).