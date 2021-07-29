Боевой генерал Сергей Шаптала: что известно о новом начальнике Генштаба ВСУ

Владимир Зеленский 28 июля назначил нового начальника Генерального штаба ВСУ – им стал генерал-майор Сергей Шаптала. Это имя далеко не новое для украинского войска, ведь военный лично прошел АТО и удостоился высшей государственной награды – звания Героя Украины.

О боевом пути генерал-майора ВСУ Сергея Шаптала и что о нем известно – читайте в нашем материале.

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Кто такой Сергей Шаптала

Будущий военный родился в селе Константиновка, что в Смелянском районе Черкасской области. Сейчас ему 48 лет.

Первые шаги в армии были в 1990 году – именно во время распада Советского Союза. Тогда Шаптала поступил в Киевское высшее общевойсковое командное училище.

Впервые руководящую должность получил в начале 2013 года – в свои 40 лет. Тогда военный стал командиром 300 Черниговского отдельного механизированного полка, но уже в конце того же года полк расформировали.

В 2014 году, когда только началась российско-украинская война, Сергея Шапталу назначили командиром 128 горно-штурмовой Закарпатской бригады, более известной как "Закарпатский легион".

Как командир бригады военный участвовал в боях в пределах Антитеррористической операции. В частности, он был непосредственным участником боев за Дебальцево.

Уже в 2015 году Сергей Шаптала удостоился звания Героя Украины с вручением Ордена "Золотая звезда" – высшей государственной награды.



Порошенко наградил Шапталу орденом "Золотая звезда" / Фото Администрации Президента

Что интересно, спустя неделю после этого он получил и Орден Богдана Хмельницкого III степени. Хотя последний и ниже по рангу.

С 2017 года Шаптала был первым заместителем командующего ОК "Юг", а в апреле 2020 возглавил оперативное командование "Запад".



Сергей Шаптала / Фото 10 ОГШБр