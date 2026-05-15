Семья Шефира за время его работы в ОП обросла имуществом на миллионы долларов, – Bihus․Info

Бывший первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир заключил с женой Ларисой договор о разделе имущества. По нему большинство активов семьи официально перешло в собственность женщины.

Об этом говорится в материале расследователей Bihus.Info.

На фоне чего супруги решили поделить имущество?

Как пишут журналисты, документ о разделе имущества Сергей и Лариса Шефиры подписали 6 января 2026 года – фактически через неделю после того, как НАБУ объявило подозрения ряду народных депутатов по деле о так называемых "конвертах" за голосование в Верховной Раде.

По версии следствия, отдельные нардепы могли получать от 2 до 20 тысяч долларов за "нужные" голосования или блокирование законопроектов. Координация якобы происходила через мессенджеры. Одним из фигурантов дела стал глава транспортного комитета Рады Юрий Кисель, которого журналисты называют близким к окружению президента.

В расследовании напоминают, что именно семья Киселя в свое время купила дом Владимира Зеленского в Иванковичах, неподалеку от имений братьев Шефиров. Кроме того, сын Сергея Шефира Никита ранее работал помощником Киселя в парламенте.

Также журналисты ссылаются на обнародованные "Украинской правдой" материалы дела "Мидас", известные как "пленки Миндича". На них Сергей Шефир якобы обсуждал Киселя в контексте определенных схем и заявлял, что депутат "отдает 50%" заработка ему.

На фоне этих событий супруги Шефиров заключили договор о разделе имущества. Журналисты предполагают, что это могло быть попыткой защитить активы от возможных арестов или конфискаций. Сам Шефир объяснил решение проблемами в браке.

В конце прошлого года моя жена обратилась ко мне с предложением разделить общее имущество, на что я согласился, поскольку считаю, что отсутствие имущественных споров может помочь сохранить наш брак,

– заявил он журналистам.

Что известно об имуществе семьи Шефиров?

В материале Bihus.Info также говорится о масштабных приобретениях недвижимости семьей Шефиров во время работы Сергея Шефира в Офисе Президента. Так, в 2020 году Лариса Шефир приобрела квартиру площадью около 100 квадратных метров в жилом комплексе Chicago Central House вблизи НСК "Олимпийский" в Киеве. По оценкам журналистов, вместе с паркоместом она могла стоить не менее 300 – 320 тысяч долларов.



Шефир переписал почти все активы на жену через неделю после подозрений нардепам по делу / Фото Bihus.Info

Впоследствии жена Шефира стала владелицей 37 соток земли в коттеджном городке Riviera Village в Лебедевке под Киевом. По данным журналистов, даже значительно меньшие участки там тогда стоили около 300 тысяч долларов.

Отдельное внимание авторы расследования уделили недвижимости в Праге. В феврале 2022 года на чешскую компанию сына Шефира Никиты оформили апартаменты в элитном комплексе Vila Bianca недалеко от центра города. Уставный капитал компании тогда вырос до 45 миллионов чешских крон, что на тот момент превышало 2 миллиона долларов. Сам Никита Шефир заверил, что недвижимость не покупали, а получили в подарок от матери еще много лет назад.

Журналисты также обратили внимание на активы брата Сергея Шефира Бориса и его жены Елены. Среди них – земля под Киевом, "Калиновский туфовый карьер" на Закарпатье и коммерческая недвижимость на улице Прорезной в центре столицы. По оценкам авторов расследования, только эти помещения могут стоить более миллиона долларов.



У брата Сергея Шефира Бориса есть недвижимость на улице Прорезной в центре Киева / Фото Bihus.Info

Кто такой Сергей Шефир?

Сергей Шефир является давним бизнес-партнером и другом Владимира Зеленского. Вместе они работали над проектами студии "Квартал 95".

В 2019 году Зеленский назначил его своим первым помощником. В марте 2024 года Шефира уволили с должности указом президента.

О Сергее Шефире также заговорили и в 2026 году, после того, как журналисты "Украинской правды" обнародовали часть стенограмм скандальных "пленок Миндича", где якобы зафиксированы разговоры между Тимуром Миндичем и Сергеем Шефиром, которые обсуждают подозрение бывшему министру национального единства Алексею Чернышеву и возможность внесения за него залога, а также детали уголовного дела.