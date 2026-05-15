Про це йдеться у матеріалі розслідувачів Bihus.Info.

На тлі чого подружжя вирішило поділити майно?

Як пишуть журналісти, документ про поділ майна Сергій та Лариса Шефіри підписали 6 січня 2026 року – фактично через тиждень після того, як НАБУ оголосило підозри низці народних депутатів у справі про так звані "конверти" за голосування у Верховній Раді.

За версією слідства, окремі нардепи могли отримувати від 2 до 20 тисяч доларів за "потрібні" голосування або блокування законопроєктів. Координація нібито відбувалася через месенджери. Одним із фігурантів справи став голова транспортного комітету Ради Юрій Кісєль, якого журналісти називають близьким до оточення президента.

У розслідуванні нагадують, що саме родина Кісєля свого часу купила будинок Володимира Зеленського в Іванковичах, неподалік від маєтків братів Шефірів. Крім того, син Сергія Шефіра Микита раніше працював помічником Кісєля у парламенті.

Також журналісти посилаються на оприлюднені "Українською правдою" матеріали справи "Мідас", відомі як "плівки Міндіча". На них Сергій Шефір нібито обговорював Кісєля у контексті певних схем та заявляв, що депутат "віддає 50%" заробітку йому.

На тлі цих подій подружжя Шефірів уклало договір про поділ майна. Журналісти припускають, що це могло бути спробою захистити активи від можливих арештів або конфіскацій. Сам Шефір пояснив рішення проблемами у шлюбі.

Наприкінці минулого року моя дружина звернулась до мене з пропозицією розділити спільне майно, на що я погодився, оскільки вважаю, що відсутність майнових суперечок може допомогти зберегти наш шлюб,

– заявив він журналістам.

Що відомо про майно родини Шефірів?

У матеріалі Bihus.Info також йдеться про масштабні придбання нерухомості родиною Шефірів під час роботи Сергія Шефіра в Офісі Президента. Так, у 2020 році Лариса Шефір придбала квартиру площею близько 100 квадратних метрів у житловому комплексі Chicago Central House поблизу НСК "Олімпійський" у Києві. За оцінками журналістів, разом із паркомісцем вона могла коштувати щонайменше 300 – 320 тисяч доларів.



Шефір переписав майже всі активи на дружину через тиждень після підозр нардепам у справі / Фото Bihus.Info

Згодом дружина Шефіра стала власницею 37 соток землі у котеджному містечку Riviera Village в Лебедівці під Києвом. За даними журналістів, навіть значно менші ділянки там тоді коштували близько 300 тисяч доларів.

Окрему увагу автори розслідування приділили нерухомості у Празі. У лютому 2022 року на чеську компанію сина Шефіра Микити оформили апартаменти в елітному комплексі Vila Bianca неподалік центру міста. Статутний капітал компанії тоді зріс до 45 мільйонів чеських крон, що на той момент перевищувало 2 мільйони доларів. Сам Микита Шефір запевнив, що нерухомість не купували, а отримали у подарунок від матері ще багато років тому.

Журналісти також звернули увагу на активи брата Сергія Шефіра Бориса та його дружини Олени. Серед них – земля під Києвом, "Калинівський туфовий кар'єр" на Закарпатті та комерційна нерухомість на вулиці Прорізній у центрі столиці. За оцінками авторів розслідування, лише ці приміщення можуть коштувати понад мільйон доларів.



У брата Сергія Шефіра Бориса є нерухомість на вулиці Прорізній у центрі Києва / Фото Bihus.Info

Хто такий Сергій Шефір?

Сергій Шефір є давнім бізнес-партнером і другом Володимира Зеленського. Разом вони працювали над проєктами студії "Квартал 95".

У 2019 році Зеленський призначив його своїм першим помічником. У березні 2024 року Шефіра звільнили з посади указом президента.

Про Сергія Шефіра також заговорили й у 2026 році, після того, як журналісти "Української правди" оприлюднили частину стенограм скандальних "плівок Міндіча", де нібито зафіксовані розмови між Тимуром Міндічем та Сергієм Шефіром, які обговорюють підозру колишньому міністру національної єдності Олексію Чернишову та можливість внесення за нього застави, а також деталі кримінальної справи.