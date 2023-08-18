ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и депутатом Ровенского областного совета 17 августа. Среди прочего его обязали перечислить 2 миллиона гривен на ВСУ.

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Что именно присудили депутату Ровенского облсовета

В ВАКС уточнили, что депутат также занимает должность главного врача КП "Ровенский областной специализированный диспансер радиационной защиты населения".

Суд признал его виновным в извлечении неправомерной выгоды. Депутата оштрафовали на 68 тысяч гривен и на 1 год лишили права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в учреждениях здравоохранения.

Кроме того, согласно условиям соглашения, лицо обязуется перечислить 2 миллиона гривен на нужды Вооруженных Сил Украины, а именно на проект "Армия дронов" в Фонд United 24,

– подчеркнули в ВАКС.

В то же время добавили, что приговор еще может быть обжалован в апелляционном порядке.

Обратите внимание! По данным YouControl, сайта медучреждения и облсовета, главным врачом Ровенского областного диспансера является Сергей Шевчук.

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Что этому предшествовало

Как уточнила САП, депутат высказал просьбу в получении и фактически получил от гражданки со статусом лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы, имевшей сопутствующие заболевания, 1,2 тысячи долларов США за оформление документов, необходимых для принятия решения об инвалидности.