ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та депутатом Рівненської обласної ради 17 серпня. Серед іншого, обранця зобов'язали перерахувати 2 мільйони гривень на ЗСУ.
Дивіться також Залучив спільників і загалом мав отримати 221 тисячу доларів хабаря: цікаве про справу Гунька
Що саме присудили депутату Рівненської облради
У ВАКС уточнили, що депутат також обіймає посаду головного лікаря КП "Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення".
Суд визнав його винним в одержанні неправомірної вигоди. Депутата оштрафували на 68 тисяч гривень та на 1 рік позбавили права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій в закладах охорони здоров'я.
Окрім того, згідно з умовами угоди, особа зобов'язується перерахувати 2 мільйони гривень на потреби Збройних Сил України, а саме на проєкт "Армія дронів" у Фонд United 24,
– підкреслили у ВАКС.
Водночас додали, що вирок ще може бути оскаржений в апеляційному порядку.
Читайте також Операція "Фортеця Львів" або як російська ІПСО намагається розсварити українців