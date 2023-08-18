ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та депутатом Рівненської обласної ради 17 серпня. Серед іншого, обранця зобов'язали перерахувати 2 мільйони гривень на ЗСУ.

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Що саме присудили депутату Рівненської облради

У ВАКС уточнили, що депутат також обіймає посаду головного лікаря КП "Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення".

Суд визнав його винним в одержанні неправомірної вигоди. Депутата оштрафували на 68 тисяч гривень та на 1 рік позбавили права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій в закладах охорони здоров'я.

Окрім того, згідно з умовами угоди, особа зобов'язується перерахувати 2 мільйони гривень на потреби Збройних Сил України, а саме на проєкт "Армія дронів" у Фонд United 24,

– підкреслили у ВАКС.

Водночас додали, що вирок ще може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Зверніть увагу! За даними YouControl, сайту медзакладу й облради, головним лікарем Рівненського обласного диспансеру є Сергій Шевчук.

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Що цьому передувало

Як уточнила САП, депутат висловив прохання в одержанні та фактично одержав від громадянки зі статусом особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка мала супутні захворювання, 1,2 тисячі доларів США за оформлення документів, необхідних для ухвалення рішення про інвалідність.