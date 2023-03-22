Теперь этим так называемым "героям" выдали ордена мужества. Летчиков зовут Василий Вавилов и Сергей Попов.

Кстати говоря Избиение американского MQ-9 Reaper над Черным морем: что известно об инциденте и причастности России

Захватчики рассказали о своем "героизме"

Сами оккупанты рассказали о своем дежурстве на ПВО. Очевидно, что дрон не имел оружия и фактически не представлял никакой угрозы.

Однако захватчики говорят, что распознали цель и стали выполняли маневры, пытаясь заставить MQ-9 прекратить какую-либо задачу. При этом утверждают, что ни оружия не применяли, ни в контакт не вступали.

Шойгу наградил летчиков:

Избиение американского беспилотника: что известно