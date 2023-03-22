Тепер цим так званим "героям" видали ордени мужності. Льотчиків звати Василь Вавилов та Сергій Попов.
До речі Збиття американського MQ-9 Reaper над Чорним морем: що відомо про інцидент і причетність Росії
Загарбники розповіли про свій "героїзм"
Самі окупанти розповіли про своє чергування на ППО. Очевидно, що дрон не мав зброї та фактично не становив ніякої загрози.
Однак загарбники кажуть, що розпізнали мету і стали виконували маневри, намагаючись змусити MQ-9 припинити якесь завдання. При цьому стверджують, нібито ні зброї не застосовували, ні в контакт не вступали.
Шойгу нагородив льотчиків:
Збиття американського безпілотника: що відомо
- 14 березня Європейське командування армії США повідомило, що американський безпілотник MQ-9 Reaper здійснював операцію в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Його перехопив і збив російський літак Су-27.
- Білий дім відреагував на інцидент. Наголосили, що збиття MQ-9 Reaper було "небезпечним і непрофесійним". Закликали звертати увагу на подібні інциденти, адже вони дуже показові.
- Деякі експерти вважають, що реакція Америки була досить спокійною. Однак, на думку Олега Жданова, Штати не залишать просто так інцидент зі збиттям безпілотника над Чорним морем. Відповідь може бути жорсткою та справедливою.