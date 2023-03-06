Как оказалось, Шойгу был в Мариуполе 3 марта. Однако о его визите в росСМИ сообщили только сегодня, 6 марта. Об этом информирует 24 Канал.

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Что известно о поездке Шойгу в оккупированный Мариуполь

В обнародованном ролике Сергея Шойгу сняли на борту вертолета, на улице Мариуполя и в здании медицинского центра. Его сопровождали люди в форме МЧС и камуфляже. Кстати, некоторые из них были вооружены.

Согласно сообщению минобороны России, в Мариуполе Шойгу якобы проверил работу военно-строительного комплекса министерства "по поводу восстановления инфраструктуры Донбасса".

Также министру обороны России показали "многофункциональный медицинский центр, спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12-ти пятиэтажных жилых домов".

Шойгу в Мариуполе: смотрите видео

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил, что Шойгу был в Мариуполе 3 марта. Тогда же в небе зафиксировали его вертолет.

Маршрут аэропорт Мариуполь – "Невский" и быстро обратно. То есть де-факто смелости хватило только до знака в городе. Паблики россиян написали только сегодня, а предварительная затравка была на следующий день после визита. Такие себе "смелость и честность",

– отметил Андрющенко.

Вертолет Шойгу в Мариуполе: смотрите видео

Шойгу "снялся в кино" о посещении оккупированных территорий Украины

Недавно российские СМИ уже утверждали, что якобы министр осмотрел передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении. Шойгу якобы докладывали генерал-полковник Рустам Мурадов и другие офицеры. Также он вручил награды российским военнослужащим.

Кстати, в декабре 2022 года Шойгу уже "инспектировал" войска оккупантов, воюющие в Украине. Однако этот "визит" на передовую – не более чем спектакль.