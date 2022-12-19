Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Российские пропагандисты показали видео якобы из поездки Шойгу на оккупированные территории Украины.
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Как отметил российский оппозиционер, Шойгу и инспекция российских войск – это несовместимые понятия.
"Поездка" Шойгу на фронт напоминает анекдот о Колобке, который повесился. Ни один, ни другой подобного сделать не могут. То есть Шойгу не может руководить армией, а у Колобка нет шеи,
– сказал Гудков.
"Шойгу – не министр обороны, а пиарщик"
Оппозиционер отметил, что главная цель истории с якобы поездкой Шойгу на фронт – никакая не инспекция, а личный пиар министра обороны страны-агрессорки.
Шойгу – это не министр обороны, а настоящий пиарщик. Его главное преимущество – животное чутье на политическую конъюнктуру,
– отметил политик.
Он добавил, что Шойгу почувствовал, что нужно "полетать где-то" и выдать это за руководство армией, поэтому и организовал такое шоу.
Стрим Артема Овдиенко и Геннадия Гудкова: смотрите полное видео
Зачем Шойгу организовал спектакль с якобы поездкой на фронт
По словам Гудкова, с военной точки зрения об этой так называемой "инспекции" можно просто забыть. Ведь весь спектакль – это внутрироссийская история, направленная на конкретную аудиторию.
Это театр для Владимира Путина и "ватников", поддерживающих путинскую войну. Именно на них был направлен сигнал Шойгу об участии в каких-либо инспекциях, не более,
– подчеркнул Гудков.
Политик отметил, что режим диктатора Владимира Путина в России сейчас поддерживают две категории людей.
- Негодяи, которые получают выгоду от поддержки войны в Украине.
- Дураки, которые восхищаются Путиным и его действиями из-за собственной ограниченности.
"Именно на вторую категорию – на дураков – и было рассчитано шоу Сергея Шойгу", – сказал Гудков.
"Поездка" Шойгу на фронт в Украине: что известно
- В Минобороны страны-агрессорки сообщили, что во время рабочей поездки Шойгу посетил Южный военный округ. Глава российского Минобороны якобы полетал на вертолете над позициями россиян на фронте. Однако все свидетельствует о том, что видео – это просто монтаж, ведь на кадрах видна зеленая трава.
- В ВСУ отметили, что вряд ли Шойгу – такой смелый, чтобы приехать на фронт. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, даже российские военнослужащие называют своего министра обороны "фанерным маршалом". Ведь Шойгу нацепил погоны генерала армии, не служив даже срочной службе в армии.
- В Вооруженных Силах Украины также подчеркнули, что если поездка все-таки реальна, то это больше деморализовало личный состав оккупантов чем поддержало их.