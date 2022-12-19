Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Российские пропагандисты показали видео якобы из поездки Шойгу на оккупированные территории Украины.

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Как отметил российский оппозиционер, Шойгу и инспекция российских войск – это несовместимые понятия.

"Поездка" Шойгу на фронт напоминает анекдот о Колобке, который повесился. Ни один, ни другой подобного сделать не могут. То есть Шойгу не может руководить армией, а у Колобка нет шеи,

– сказал Гудков.

"Шойгу – не министр обороны, а пиарщик"

Оппозиционер отметил, что главная цель истории с якобы поездкой Шойгу на фронт – никакая не инспекция, а личный пиар министра обороны страны-агрессорки.

Шойгу – это не министр обороны, а настоящий пиарщик. Его главное преимущество – животное чутье на политическую конъюнктуру,

– отметил политик.

Он добавил, что Шойгу почувствовал, что нужно "полетать где-то" и выдать это за руководство армией, поэтому и организовал такое шоу.

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Зачем Шойгу организовал спектакль с якобы поездкой на фронт

По словам Гудкова, с военной точки зрения об этой так называемой "инспекции" можно просто забыть. Ведь весь спектакль – это внутрироссийская история, направленная на конкретную аудиторию.

Это театр для Владимира Путина и "ватников", поддерживающих путинскую войну. Именно на них был направлен сигнал Шойгу об участии в каких-либо инспекциях, не более,

– подчеркнул Гудков.

Политик отметил, что режим диктатора Владимира Путина в России сейчас поддерживают две категории людей.

Негодяи, которые получают выгоду от поддержки войны в Украине.

Дураки, которые восхищаются Путиным и его действиями из-за собственной ограниченности.

"Именно на вторую категорию – на дураков – и было рассчитано шоу Сергея Шойгу", – сказал Гудков.

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