Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Російські пропагандисти показали відео нібито з поїздки Шойгу на окуповані території України.

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Як зазначив російський опозиціонер, Шойгу та інспекція російських військ – це несумісні поняття.

"Поїздка" Шойгу на фронт нагадує анекдот про Колобка, який повісився. Ні один, ні інший подібного зробити не можуть. Тобто Шойгу не може керувати армією, а у Колобка немає шиї,

– сказав Гудков.

"Шойгу – не міністр оборони, а піарник"

Опозиціонер зазначив, що головна мета історії з нібито поїздкою Шойгу на фронт – ніяка не інспекція, а особистий піар міністра оборони країни-агресорки.

Шойгу – це не міністр оборони, а справжній піарник. Його головна перевага – тваринне чуття на політичну кон'юнктуру,

– зазначив політик.

Він додав, що Шойгу відчув, що потрібно "десь політати" і видати це за керівництво армією, тому й організував таке шоу.

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Навіщо Шойгу організував виставу з нібито поїздкою на фронт

За словами Гудкова, з воєнної точки зору про цю так звану "інспекцію" можна просто забути. Адже уся вистава – це внутрішньоросійська історія, спрямована на конкретну аудиторію.

Це театр для Владіміра Путіна та "ватників", які підтримують путінську війну. Саме на них був спрямований сигнал Шойгу про участь у якихось інспекціях, не більше,

– наголосив Гудков.

Політик зазначив, що режим диктатора Владіміра Путіна у Росії зараз підтримують 2 категорії людей.

Негідники, які отримують вигоду від підтримки війни в Україні.

Дурні, які захоплюються Путіним та його діями через власну обмеженість.

"Саме на другу категорію – на дурнів – і було розраховане шоу Сєргєя Шойгу", – сказав Гудков.

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