Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Російські пропагандисти показали відео нібито з поїздки Шойгу на окуповані території України.
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Як зазначив російський опозиціонер, Шойгу та інспекція російських військ – це несумісні поняття.
"Поїздка" Шойгу на фронт нагадує анекдот про Колобка, який повісився. Ні один, ні інший подібного зробити не можуть. Тобто Шойгу не може керувати армією, а у Колобка немає шиї,
– сказав Гудков.
"Шойгу – не міністр оборони, а піарник"
Опозиціонер зазначив, що головна мета історії з нібито поїздкою Шойгу на фронт – ніяка не інспекція, а особистий піар міністра оборони країни-агресорки.
Шойгу – це не міністр оборони, а справжній піарник. Його головна перевага – тваринне чуття на політичну кон'юнктуру,
– зазначив політик.
Він додав, що Шойгу відчув, що потрібно "десь політати" і видати це за керівництво армією, тому й організував таке шоу.
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Навіщо Шойгу організував виставу з нібито поїздкою на фронт
За словами Гудкова, з воєнної точки зору про цю так звану "інспекцію" можна просто забути. Адже уся вистава – це внутрішньоросійська історія, спрямована на конкретну аудиторію.
Це театр для Владіміра Путіна та "ватників", які підтримують путінську війну. Саме на них був спрямований сигнал Шойгу про участь у якихось інспекціях, не більше,
– наголосив Гудков.
Політик зазначив, що режим диктатора Владіміра Путіна у Росії зараз підтримують 2 категорії людей.
- Негідники, які отримують вигоду від підтримки війни в Україні.
- Дурні, які захоплюються Путіним та його діями через власну обмеженість.
"Саме на другу категорію – на дурнів – і було розраховане шоу Сєргєя Шойгу", – сказав Гудков.
"Поїздка" Шойгу на фронт в Україні: що відомо
- У Міноборони країни-агресорки повідомили, що під час робочої поїздки Шойгу відвідав Південний військовий округ. Глава російського Міноборони нібито політав на вертольоті над позиціями росіян на фронті. Однак усе свідчить про те, що відео – це просто монтаж, адже на кадрах видно зелену траву.
- У ЗСУ зазначили, що навряд чи Шойгу – такий сміливий, аби приїхати на фронт. За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, навіть російські військовослужбовці називають свого міністра оборони "фанерним маршалом". Адже Шойгу начепив погони генерала армії, не служивши навіть строкової служби в армії.
- У Збройних Силах України також наголосили, що якщо поїздка все-таки реальна, то це більше деморалізувало особовий склад окупантів, аніж підримало їх.