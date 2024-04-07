Украинский защитник Сергей Тарасюк был наводчиком-радиотелефонистом из инженерно-саперной роты 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. К сожалению, военный погиб 1 октября 2022 года на Херсонщине. Мужчине было всего 35 лет, он был самым младшим сыном в семье.

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"У кого-то остаются внуки, а у нас после сына нет ничего"

Мать погибшего бойца Оксана Тарасюк говорит, что ей приятно видеть, как много детей теперь ходят сюда на качели, велотренажеры, а подростки обожают теннисный стол. По ее словам, "это так, как будто жизнь продолжается".

У кого-то остаются внуки, а у нас после сына нет ничего. Мы решили сделать площадку, чтобы сесть на скамейку, смотреть на других детей и вспоминать сына,

– рассказывает женщина.

Журналистка BBC Украина рассказывает, что ничего подобного здесь раньше не было. На этом месте была лишь "одиночная качели и турники". Как впоследствии оказалось, отец когда-то установил их для Сергея и его старшего брата.

Вероятно, многие дети, которые приходят сегодня туда играть, не знают, кому обязаны такими изменениями. Нигде на площадке нет таблички с именем Сергея. Но вскоре она должна появиться на фасаде дома. Семье болит гибель сына, но они гордятся им.

"Не уходи, сынок"

Когда началась полномасштабная война, Тарасюки с детьми и внуками – у старшего сына как раз родился сын – решили поехать за город на дачу. Там у семьи большой недостроенный дом, время от времени они там жили.

Вараш – спокойный город неподалеку от белорусской границы, где живет 50 тысяч человек. Но там стоит Ровенская АЭС, и казалось вполне логичным, что после захвата россиянами Чернобыльской АЭС этот городок мог стать следующей целью.

Мать бойца вспоминает, что тогда выезжало много людей, однако семья пожила на даче 2 – 3 недели и решила, что не поедет никуда. Младший сын Сергей работал водителем и начал возить гуманитарку на фронт. Еще тогда он заговорил, что пойдет в ВСУ, но жена была против.

Я говорила, не иди, сынок, разве если повестку дадут, а сам не иди,

– вспоминает она.

Однако в конце апреля мужчине пришла повестка. Все произошло быстро, вспоминает Оксана: уже в обед Сергей сложил вещи, завез машину и уехал. Перед военкоматом его провожала вся семья.

Почему-то все решили прийти, вспоминает женщина. О том моменте у нее осталась фотография. К сожалению, это был последний момент, когда они с сыном виделись.

Семья в последний раз собралась вместе, провожая Сергея на войну / Фото BBC Украина

"Там такие хорошие люди"

Сергей, как и многие военные, немного говорил о том, что видел на фронте. Как рассказывает женщина он не жаловался, хотя они "посылки ему через день слали". Она рассказала, что их раз разбомбили – все пропало, а потом и второй.

О жизни украинского защитника на войне у родных осталось много фото. Вот машина, на которой работал Сергей, – "она умеет минировать и разминировать". Вот окопы, "где они жили", откуда видно оружие и телефон с включенным видео.

Окопы Сергея / Фото BBC Украина

Боец присылал матери фотографии с отдыха вместе с побратимами, показывал кадры того, как он был на ротации в Николаеве. Мужчина рассказывал, что там "такие хорошие люди".

Фронтовые будни Сергея / Фото BBC Украина

На многих фото Сергей улыбается, он рядом с побратимами или своим другом Дмитрием Цюрком из Львова. Дмитрий тоже уже погиб, в марте 2024-го у него не выдержало сердце. Можно только догадываться, как много осталось за кадром. За 5 месяцев на фронте Сергей был в Бахмуте, Авдеевке, потом было херсонское наступление.

Сергей и его друг, львовянин Дмитрий, отдыхают после службы / Фото BBC Украина

В отпуск Сергей не ездил – "говорил, что вот у людей дети, а у меня никого нет, я потом приеду, еще сейчас одно задание, второе ... Картошку копать говорил точно приедет".

К сожалению, Сергей погиб на Херсонщине, в накануне освобожденной Белогорке на Бериславщине. Погиб, накрыв собой другого парня, механика-водителя. Об этом матери рассказали собратья защитника.

Той ночью они вдвоем поехали на задание. Его напарником был 19-летний контрактник. Со слов собратьев Оксана знает, что Сергея называли "ангелом-хранителем" менее опытного военного. Он ездил с ним некоторое время и страховал.

Что точно произошло – мать не знает. Побратимы сына рассказали, что Сергей с напарником возвращались в часть, им оставалось три километра, как их накрыло минометным обстрелом.

Боевая машина "Метеорит", на которой работали Сергей и его напарник во время рокового обстрела / Фото BBC Украина

Известно, что Сергей накрыл контрактника собой. Женщина рассказала со слов побратимов, что того парня "только ранило", а ее сыну "снесло голову". Ей сказали, что сын погиб ночью. Но мать говорит, что в 7:40 он звонил ей, хотя она не разобрала ни слова.

После того разговора я сразу сказала – моего сына нет, но в понедельник в военкомате сказали, что это неправда. Ждите 10 дней,

– говорит Оксана.

Это было 1 октября, а 6-го ей подтвердили, что "ваш – 200-й".

Не дали открыть гроб

На его день рождения родные хотели "сделать ему подарок" и создали петицию, чтобы Сергею присвоили звание Героя Украины.

"Когда мы только начали писать петицию, командир говорил, что на Серика уже дважды подавали рапорт на орден в Киев, но все где-то терялось ... Поэтому мы решили сами написать, все же не каждое собой накроет другого парня", – говорит Оксана.

25 тысяч подписей собрали быстро. Но как только это произошло, родителям сообщили, что на сына подписали приказ на орден Богдана Хмельницкого 2-й степени. "Видимо, совпадение", – говорит Оксана.

Известно, что родители ездили за орденом во Львов. Это уже вторая награда Сергея – еще одну дала мэрия Вараша.

Награды, выданные Сергею Тарасюку посмертно / Фото BBC Украина

Ответ на петицию еще не пришел. Впереди и установка мемориальной таблички на фасаде девятиэтажки. Сегодня такие таблички в городе можно увидеть на некоторых школах.

"Я думала, если там повесят табличку, то я уже на доме делать не буду. Но в школе мне сказали, что очень много их погибло, после войны что-то придумают", – говорит Оксана.

Пока что на школе нарисовали стенопись, где видно парня в военной форме за книгой, а внутри обустроили уголок с фотографиями всех местных военных, которые погибли за Украину.

Стенопись в честь погибших выпускников школы / Фото BBC Украина

После смерти родителям привезли вещи сына, в том числе и телефон, расчищенный от любых воспоминаний. Оксана решила забрать его себе. Она признается, что иногда звонит сыну, хотя и знает, что телефон, который он должен был бы поднять, теперь в ее руке.

Говорят, что время лечит. Неправда, скажите всем, время только притупляет,

– говорит Оксана Тарасюк.